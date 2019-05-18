未正式宣布退休 王建民：捨不得離開球場[影]

前美國職棒大聯盟投手王建民從不曾正式宣布退休。他說，因為自己捨不得離開球場，他想念比賽的感覺，也想念跟隊友四處征戰。中央社記者江今葉華盛頓攝 108年5月18日

（中央社記者江今葉華盛頓17專電）前美國職棒大聯盟投手王建民紀錄片「後勁」今天在華府雙橡園播映。王建民表示，沒有正式宣布退休是因為自己捨不得離開球場，他仍想念比賽的感覺，也想念跟隊友四處征戰。

曾效力於華盛頓國民隊達2年的王建民，今天重返華府，首度到雙橡園就是參加自己的紀錄片「後勁」的播映。多位王建民過去在國民隊的隊友抽空到場，一同欣賞這支記錄王建民闖蕩美國職棒的紀錄片，也和王建民敘舊。

有球迷在座談時問王建民，為何他在贏球時投球的表情都格外猙獰，王建民笑答，「應該是每一顆球都是很猙獰的樣子」，「這是用全身力量投球的自然表情」。

他在會後接受媒體訪問時表示，很開心回到華府，看到以前國民隊的隊友與同事，很感謝他們抽空來看他。對於球迷一路相挺，他也同樣表示感謝，謝謝球迷陪他從紐約洋基時期一直到現在仍持續支持。

談及美國職棒生涯的最大收穫與遺憾，王建民說，自己19歲就到美國，一待就是20年，不管是投球或是與人交流都是在美國學習，真的學到很多。

沒能在球場上拿到冠軍，則是王建民最遺憾的事，因為他雖然擁有美國職棒大聯盟（MLB）冠軍戒，卻是在受傷時期，「沒有親手拿到」。

被問到為何沒有正式宣布退休，王建民說，因為「自己會捨不得離開球場」，不想宣布退休，如果還有機會，還是會想下場打球。王建民坦言，還是想念比賽感覺，最想念和隊友的互動，一同外出比賽。

紀錄片導演陳惟揚則表示，拍攝紀錄片是和王建民的一場不可思議的旅程，讓他眼界大開。透過王建民的故事向觀眾傳遞台灣很重要的一部分，這是一個關於台灣卻發生在美國的故事。（編輯：施燕飛）1080518