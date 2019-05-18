NBA年度MVP 哈登字母哥喬治入圍

（中央社紐約18日綜合外電報導）美國職籃NBA年度獎項入圍名單公布，最受矚目的年度最有價值球員（MVP）獎，由「大鬍子」哈登、「字母哥」安特托昆博與奧克拉荷馬雷霆球星喬治3人入圍。

休士頓火箭的哈登（James Harden）是上季年度MVP得主，如果本季他再獲獎，將是他再次於季後賽未能順利晉級後獲此殊榮。本季火箭在季後賽第2輪賽事，被尋求衛冕的金州勇士淘汰。

29歲的哈登在78場比賽中，平均可轟下36.1分，是生涯最高，也是聯盟第一，他還有平均6.6籃板、7.5助攻、2抄截的成績。

安特托昆博（Giannis Antetokounmpo）率領密爾瓦基公鹿在例行賽拿下全聯盟最佳成績，並一路打進東區冠軍賽，與多倫多暴龍爭奪總冠軍賽門票。

24歲的安特托昆博，本季72場比賽，繳出平均27.7分、12.5籃板、5.9助攻，3項數據都是生涯最高。

奧克拉荷馬雷霆在季後賽首輪，因為喬治（Paul George）肩膀受傷，讓戰力受到影響，他最終甚至必須開刀治療，球隊也「提前放暑假」。

29歲的喬治，本季打77場比賽，有生涯新高的28分、8.2籃板，及聯盟最佳的2.2抄截，另有追平生涯最多的4.1助攻表現。

年度MVP得主將於6月24日，在洛杉磯宣布。聯盟宣布的6項個人獎最終3人入圍名單，是由體育類媒體投票決定。

安特托昆博和喬治也都是年度最佳防守球員的入圍者，他們的競爭者是去年得主、猶他爵士的戈柏特（Rudy Gobert）。

年度最佳新秀獎最後是由鳳凰城太陽的艾頓（DeAndre Ayton）、亞特蘭大老鷹的楊恩（Trae Young）、達拉斯獨行俠的斯洛維尼亞好手唐西奇（Luka Doncic）3人競逐。

年度最佳教練的候選人有公鹿的巴登霍澤（Mike Budenholzer）、丹佛金塊的馬龍（Michael Malone）、洛杉磯快艇的瑞佛斯（Doc Rivers），其中巴登霍澤曾於2014-15球季執掌老鷹時，贏得這個獎項。

兩名快艇球員哈洛（Montrezl Harrell）、威廉斯（Lou Williams），將和印第安那溜馬的沙波尼斯（Domantas Sabonis）爭奪年度最佳第6人獎，威廉斯過去曾在2014-15球季、2017-18球季兩度獲獎。

年度最佳進步獎的入圍名單有沙加緬度國王的佛克斯（De'Aaron Fox）、布魯克林籃網的羅素（D'Angelo Russell）、多倫多暴龍的西雅坎（Pascal Siakam）。（譯者：李晉緯/核稿：張曉雯）1080519