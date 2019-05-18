台東攻擊型捕手張嘉宏拚國手 偶像林泓育

華南金控盃全國少棒錦標賽，台東縣隊主戰「攻擊型捕手」張嘉宏（圖）企圖心強，預賽首戰與花蓮縣交手關鍵守備，幫助球隊拿勝。他說，自己的偶像是中職中信兄弟隊野手張志豪、Lamigo桃猿隊強打捕手林泓育。中央社記者謝靜雯攝 108年5月18日

（中央社記者謝靜雯台北18日電）華南金控盃全國少棒錦標賽，台東縣隊主戰「攻擊型捕手」張嘉宏企圖心強，預賽首戰與花蓮縣交手關鍵守備，幫助球隊拿勝；除了擔任主戰捕手，也是球隊終結者，偶像為林泓育。

108年華南金控盃全國少棒錦標賽，台東縣隊此次以豐田國小為主體，加入桃源、新生、三民國小球員組成聯隊參賽，原本球隊的主力先發投捕被小馬少棒中華代表隊選走，也從新生找來打擊實力不錯的捕手張嘉宏，目標4強。

台東縣隊總教練莊獻祥表示，張嘉宏表現很穩定，打擊力量很好，所以讓他在聯隊扛起中心棒次第3棒，今天比賽也打出外野接近全壘打牆的飛球，但沒有形成安打，下場後有感覺他的情緒有點受到影響，也不斷鼓勵他「一次顧好一個東西就好」。

張嘉宏今天沒有安打表現，但是守備表現亮眼，5局抓到盜壘跑者、瓦解花蓮縣隊攻勢，教練團稱讚是「關鍵」；莊獻祥表示，投打守跑不可能每場比賽都兼具，希望球員能夠調適好心態。

張嘉宏今天與先發投手陽善同搭檔，兩人都來自新生國小棒球隊，彼此非常熟悉，張嘉宏表示，陽善同第一局稍微有點不穩，所以安撫他，「放心投，還有守備幫忙」，比賽後半段他也越投越穩定。

張嘉宏是投、打、守三拍子球員，此次定位球隊主戰捕手，因為具有球速優勢，也會擔任終結者、比賽最後一局上場投球，若張嘉宏上場投球，專屬捕手陽善同就會為他接捕。

今年六年級的張嘉宏對自己的打擊和守備都很有自信，此次首度打國手選拔賽，希望可以如願當國手，他的偶像是中職中信兄弟隊野手張志豪、Lamigo桃猿隊強打捕手林泓育，除了欣賞兩人的打擊外，他也跟林泓育一樣綽號是「小胖」。（編輯：張芷瑄）1080518