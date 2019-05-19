PGA錦標賽 科普卡取得賽史最大54洞領先優勢

（中央社紐約貝絲佩奇18日綜合外電報導）尋求衛冕的美國好手科普卡（Brooks Koepka）擺脫顛簸，今天在PGA錦標賽（PGA Championship）第3輪打完取得7桿領先，創下賽史54洞最大領先優勢。

世界排名第3的科普卡正處於贏得個人第4座大賽金盃的有利位置，今天有平標準桿70桿的成績，在紐約貝絲佩奇黑色球場（Bethpage Black）54洞打完以低於標準桿12桿的198桿暫居排頭。

他說：「我有幾次推桿過短。很開心打得還不錯，只不過擊球力道需再強那麼一點點。」

29歲的他以破天荒優勢領先4名暫以205桿位居第2的選手群，分別為美國三傑強生（Dustin Johnson）、瓦爾納（Harold Varner）、李斯特（Luke List）以及來自泰國的傑尼瓦塔納隆（Jazz Janewattananond）。

科普卡昨天第2輪打完已取得7桿領先，他今天在似乎毫無高低起伏的平靜心情下，在陽光普照的球場打出平標準桿。

他取得PGA錦標賽史上最大54洞領先幅度，意味這位2017、2018年美國公開賽冠軍明天表現只要不荒腔走板，鐵定能奪冠。

但目前暫居第2的強生不準備就此言敗，他說：「需要拿出特殊表現才能追上布魯克（科普卡）。但在這個球場，是有可能辦到的，因為難度太高了。」

同樣暫並列第2的李斯特則沒那麼有把握，說：「我認為大家只能搶第二名，這是老虎伍茲（Tiger Woods）過去巔峰時期才有人說的話。」（譯者：蔡佳敏/核稿：劉文瑜）1080519