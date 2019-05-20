加拉塔沙雷土超封王 隊史第22次聯賽冠軍[影]

土耳其足球超級聯賽傳統勁旅加拉塔沙雷隊19日晚間奪下創紀錄的第22座聯賽金盃，數百球迷湧上首都安卡拉阿什卡巴特路狂歡慶祝。中央社記者何宏儒安卡拉攝 108年5月20日

（中央社記者何宏儒安卡拉20日專電）土耳其許多足球迷昨晚陷入瘋狂，兩支同屬伊斯坦堡的球隊加拉塔沙雷和巴沙克謝希爾爭奪土耳其足球超級聯賽冠軍盃，由傳統勁旅加拉塔沙雷奪下創紀錄的第22座土超金盃。

土耳其足球超級聯賽（Turkish Super League）2018-2019年賽季仍有一週才結束，加拉塔沙雷隊（Galatasaray）昨晚在伊斯坦堡的土耳其電信體育場（Turk Telekom Stadium）主場以2比1踢倒巴沙克謝希爾隊（Medipol Basaksehir），再添積分後提前封王。

巴沙克謝希爾前鋒巴季奇（Riad Bajic）開賽17分鐘率先破網。上半場終了，客隊以1比0領先。

不過擁有「雄獅」暱稱的加拉塔沙雷主宰下半場戰局，中場費古利（Sofiane Feghouli）和前鋒昂耶庫魯（Henry Onyekuru）在第47、64分鐘分別進球，加拉塔沙雷終場以2比1勝出，在土超61個賽季中拿下22座冠軍盃。

影片來源：中央社

「瘋足球」是土耳其普遍的社會現象。首都安卡拉巴赫切利耶夫萊爾區（Bahcelievler）阿什卡巴特路（Askaabat Cad.）擁有全巿最多花俏華麗店家，但原本日夜車水馬龍景象於比賽期間竟徒留一片寂寥。直到下半場加拉塔沙雷隊兩度進球之際，各家酒吧才不約而同轟然雷動，在整條路串聯出震耳欲聾的歡呼聲。

賽事底定後，阿什卡巴特路有數個街口分別聚集數百民眾載歌載舞，也有人長按汽車喇叭，一同慶祝心中支持的球隊封王。身穿加拉塔沙雷球衣的民眾站在轎車車頂揮舞球隊隊旗，點燃的火炬照亮夜空。

阿什卡巴特路上一位要求不要具名的球迷告訴中央社記者，許多民眾儘管不是加拉塔沙雷隊球迷，依然上街慶祝，「因為足球跟土耳其的政治環境難以切割」。

英國「金融時報」（Financial Times）去年一篇以「政治足球」為標題的報導曾將巴沙克謝希爾隊定義為「親政府球團」，強調這支球隊與執政正義發展黨（AKP）的關連顯而易見。

根據這篇報導，巴沙克謝希爾球團主席居米什達（Goksel Gumusdag）不但在AKP擁有職銜，他更是總統艾爾段（Recep Tayyip Erdogan）姻親。2014年艾爾段曾穿上巴沙克謝希爾橙色球衣，為這支球隊新主場球場開幕而參與慈善比賽。球團主要贊助商也都與AKP過從甚密。

除此之外，3月31日地方選舉AKP的伊斯坦堡市長候選人以些微之差落敗，AKP向最高選舉委員會（YSK）提「非常上訴」後獲翻盤，6月23日將重新投票。上述受訪球迷指出，巿長重選的裁定更使這場足球對決染上政治意味，「大家難以避免地會從政治角度去看待加拉塔沙雷隊的勝利」。

加拉塔沙雷隊在土超封王後，同時也取得參加歐洲冠軍聯賽（UEFA Champions League）小組賽資格。（編輯：馮昭）1080520

土耳其足球超級聯賽傳統勁旅加拉塔沙雷隊19日晚間奪下創紀錄的第22座聯賽金盃，數百球迷湧上首都安卡拉阿什卡巴特路狂歡慶祝。中央社記者何宏儒安卡拉攝 108年5月20日