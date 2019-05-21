朱育明敲關鍵安 華南盃少棒高市勝新北

華南金控盃全國少棒錦標賽21日在青年公園進行的新北市對高雄市的賽事，高雄市朱育明（圖）第5局敲關鍵2打點安打，助球隊5比2擊退新北。中央社記者楊啟芳攝 108年5月21日

（中央社記者楊啟芳台北21日電）華南金控盃全國少棒錦標賽，今天在青年公園進行高雄市對新北市的賽事，高雄市朱育明第5局敲關鍵2打點安打，助球隊5比2擊退新北市，而過去打第9棒的朱育明如今已打到第3棒。

第1局高雄市靠著邱駿維、藍浩育安打，還有對手失誤攻下3分。4局下新北市開路先鋒江宗駿敲二壘安打後，陳祈任補上安打帶有1分打點，下一棒余硯誠再敲二壘安打，攻下第2分，以2比3拉近差距。

5局上高雄市第3棒朱育明敲出帶有2分打點的安打，終場高雄市以5比2擊退新北市，繼續留在A組勝部。高雄市明天將與南投縣爭取A組勝部冠軍，奪勝的隊伍能取得4強門票。

高雄市總教練顏盟展賽後特別稱讚團隊守備表現，他說：「因為今天前面投手球速比較慢，被打出去守備都有處理好，加上適時安打，包括第1局第4棒藍浩育的安打，以及第5局朱育明的安打，都是比賽關鍵。」

六年級的朱育明表示，今天守備和打擊狀況都不錯，不過自己對打擊較有信心，變化球有把握住。年初打富邦盃時，朱育明原本是打第9棒，但一路打到第3棒，他說：「之前外角直球都碰不到，教練幫忙調整動作後有變好，不過打第3棒有點緊張。」

此戰守游擊的朱育明，還可擔任投手、捕手及三壘手，不過朱育明表示，他最喜歡擔任游擊手，因為能處理的球很多，並不覺得累。（編輯：張雅淨）1080521