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掉到第3隊 詹姆斯中斷連11季第1隊紀錄

最新更新：2019/05/24 16:16

（中央社記者龍柏安台北24日電）NBA今天公布年度最佳陣容，洛杉磯湖人一哥詹姆斯（LeBron James）僅入選年度第3隊，連續11年入選年度第1隊的紀錄被中斷，同時也是他自新人年之後，首度跌落至年度第3隊。

NBA美國職籃每年球季尾聲都會公布年度最佳陣容，這也是象徵場上每個位置的球員，賽季在球場主宰力的指標之一。

詹姆斯自2003年從克利夫蘭騎士開啟職業生涯後，自他二年級開始，就是年度最佳陣容的基本班底，且不包含本季在內，他生涯共14度入選年度（12次入選第1隊、2次第2隊）最佳陣容。

此外詹姆斯也在2008年至2018年間，寫下連續11年入選年度第1隊成員的聯盟紀錄，直到今年才喊卡。

其實攤開詹姆斯本季數據，場均得分依舊維持在27.4分的高水準，每場另有8.5籃板與8.3助攻進帳，帳面上來看身手依舊全能，而他的投籃命中率也是不俗的51%，僅罰球命中率滑落至生涯新低的66.5%，總體來說他仍是聯盟裡的頂級球星。

不過詹姆斯本季轉戰湖人，因傷病影響導致他僅出賽55場，寫下職業生涯新低，且個人連13年闖入季後賽的紀錄也止步，這些因素多少影響到他的選票。（編輯：吳協昌）1080524

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