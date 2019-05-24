大專系際盃棒球賽 雲科電機輔大企管晉級4強

（中央社記者謝靜雯台北24日電）2019年全國大專校院系際盃棒球爭霸賽8強，雲科電機先發投手董家均好投，打者徐紹恩單場2安、為勝利打點，終場以10比3擊敗真理運管、晉級4強；輔大企管搶下最後一張4強門票。

昨天8強賽，成功大學環工系、台北海科運休系已經確定晉級4強。雲林科技大學電機工程學系今天8強與真理大學運動管理學系交手，雲科電機先發投手董家均用108球投完7局，僅失3分，好投扮演球隊搶勝功臣。

董家均坦言賽前心情很緊張，靠著隊友的支持和幫助，場上投起球來放心不少，順利幫助球隊搶下關鍵勝利。他賽後也直呼：「體力快不行了，要抽筋了。」

今天比賽雲科電機2局就有攻勢，單局攻下5分、取得領先，真理運管展現韌性，5局靠著接連安打追回3分，雲科電機持續搶分，終場順利拿下比賽勝利、晉級4強。徐紹恩單場2安、為勝利打點，獲頒單場最有價值球員（MVP），但他謙虛表示自己表現並沒有很好，要把MVP獻給先發投手董家均。

雲科電機隊長李承祐表示，今天比賽除了4局守備有些狀況外，大家都有將平時的訓練發揮出來，接下來的比賽，壘上有人時要多加看守，希望守備幫忙、減少失分，提高搶勝機會。另一場8強賽事，輔仁大學企管系以10比5擊敗明新科大運管系，搶下最後一張4強門票。（編輯：陳惠珍）1080524