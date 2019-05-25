王柏融壘上有人敲安 陽岱鋼代打二壘安打

（中央社記者楊啟芳台北25日綜合報導）日職台籍棒球好手今天各有表現，日本火腿鬥士對埼玉西武獅，火腿隊王柏融先發打第5棒守左外野，第4局壘上有人敲安；另一場巨人隊陽岱鋼以代打登場，結果擊出二壘安打。

火腿對西武之戰，西武隊開路先鋒秋山翔吾先敲出陽春全壘打，之後源田壯亮、森友哉、栗山巧都敲安打，再下3分；第2局秋山翔吾演出單場雙響砲，幫助西武取得5比0領先。

4局上火腿展開大反攻，2出局後中田翔遭觸身球，王柏融接著敲出安打，渡邊諒再獲保送形成滿壘，清宮幸太郎敲出二壘安打，帶有2分打點，平沼翔太則擊出三壘安打，也有2分打點，石川亮再補上1打點二壘安打，雙方戰成5比5平手。

火腿之後幾局沒能得分，第5局王柏融擊出一壘飛球，第8局擊出二壘滾地球出局。7局下火腿投手堀瑞輝控球失準，被源田壯亮敲安打後，投出敬遠保送、四壞保送形成滿壘，再對中村剛也投保送，擠回1分，栗山巧擊出高飛犧牲打，西武終場就以7比5擊退火腿。

總計王柏融4打數敲出1支安打，跑回1分，目前打擊率2成81，另外在3局下時，中村剛也敲出左外野深遠飛球，王柏融在全壘打牆前跳起來，演出美技接殺。

廣島鯉魚對讀賣巨人的比賽，陽岱鋼沒有先發，於8局下一壘有人時上場代打，敲出二壘安打，形成二、三壘有人，之後中島宏之擊出高飛犧牲打，坂本勇人又轟2分砲。

這局巨人加上山本泰寬的陽春砲，一共攻下4分，但最後還是以5比7落敗，廣島取得11連勝。陽岱鋼2打數敲1支安打，吞下1次三振，目前打擊率2成76。（編輯：屈享平）1080525