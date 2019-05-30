洪一中接12強賽中華隊總教練 力拚東奧門票

（中央社記者楊啟芳台北30日電）世界12強棒球賽第一次選訓會議今天在體育署召開，確定由Lamigo桃猿總教練洪一中接下中華隊總教頭，領軍12強、6搶1最終資格賽及東京奧運；教練團和大名單預計6月中出爐。

中華職棒13日召開領隊會議時，推舉洪一中擔任中華隊總教練，洪一中第一時間雖婉拒，不過並沒有把話說死。中職會長吳志揚表示，「經過第一次選訓會議討論以後，正式推選洪一中為中華隊總教練，這個過程大家都是無異議通過」。

吳志揚也指出，除了今年11月的世界12強賽，若無法搶下12強2張奧運門票，包括明年6搶1東京奧運棒球最終資格賽，若最後順利進軍2020年東京奧運，都將由洪一中掛帥。

吳志揚表示：「謝謝4球團支持，也感謝中華棒協辜仲諒理事長大力促成，大家達成一致共識，讓總教練可以產生，後續就會積極針對組訓參賽，來進行相關工作。」

對於洪一中從起初婉拒到點頭答應，吳志揚表示，因為當時選訓委員會還沒正式組成，桃猿領隊劉玠廷也希望有其他人選，不過中職秘書長馮勝賢與劉玠廷見面談過兩、三次，直到今天選訓會議前，才終於答應。

吳志揚說：「事實上大家都勸進很多次，以洪總的經歷是相當適合，所以我覺得由他出線，大家都沒有話講，我們需要這樣的總教練，安定大家的精神。」

今年中職明星賽，改由遴選組成的中華隊，與票選產生的明星隊打2場對抗賽，因此勢必在7月明星賽之前，要有教練團與大名單出爐。

吳志揚指出，教練團在6月中旬的第二次選訓會議就會確認。至於大名單，吳志揚說，「明星賽是初步的名單，第一個雛形，之後不是不能換，教練團還要隨時注意每一位選手的狀況」。（編輯：張雅淨）1080530

洪一中小檔案 生日：1961年5月14日

出生地：高雄市

經歷：

中華職棒兄弟象隊（1990年-1996年）

年代電視台棒球球評（2003年）

中華職棒La New熊隊投捕教練（2004年）

中華職棒La New熊隊總教練（2004年-2009年）

中華職棒La New熊隊二軍總教練（2010年）

Lamigo桃猿隊總教練（2011年-現在）