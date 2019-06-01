林哲瑄單場4安打手感燙 慢慢找回自信

中華職棒富邦悍將隊林哲瑄5月31日例行賽中繳出4安打成績，還有一發全壘打演出。他說，前幾場打得並不理想，不過31日有找回自信。（富邦悍將提供）中央社記者楊啟芳傳真 108年6月1日

（中央社記者楊啟芳桃園1日電）富邦悍將林哲瑄昨天繳出4安打成績，還有一發全壘打演出，他坦言，最近打擊其實不理想，不過昨天慢慢找回自信；對於全壘打產量少，他則認為主場風勢不利，想辦法打扎實就好。

林哲瑄昨天對Lamigo桃猿的比賽打第6棒，4打數全部都敲出安打，還在第4局轟出陽春全壘打，終場悍將也以5比2贏球，與桃猿的勝差只剩一場。

林哲瑄今天表示，前幾場打得並不理想，擊球點沒有抓得很好，他說：「昨天剛開始想說先推進就好，想辦法把跑者推進到下一個壘包，碰巧有打帶跑戰術，剛好安打，從那時候開始慢慢找回一點自信。」

至於第4局的全壘打，林哲瑄則說是球來再反應。林哲瑄本季目前僅敲出2發全壘打，上次開轟是4月14日，之前單季最多全壘打數為2016年的22支。他說：「有時候要看一下球場，我們自己主場（新莊）風勢對投手比較有利，打得很好不見得都會有好結果，我相信其他隊到我們主場也一樣。」

在這樣的情況下，林哲瑄指出，會想辦法把球打得扎實一點，「我覺得今年這塊做得比往年進步滿多，當然今年好球帶比較大一點，我們只好再更積極攻擊」。

去年球季結束後，林哲瑄與高國輝到美國自主訓練，他也把在美國學到的東西簡單化，「因為這比較有辦法做到，當然沒辦法調整很多東西，至少打擊機制修正一些」。（編輯：張芷瑄）1080601