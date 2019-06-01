朱育賢滿貫砲助威 桃猿單局10分轟垮悍將

中華職棒Lamigo桃猿隊1日在桃園球場迎戰富邦悍將隊，桃猿朱育賢（中）6局下敲出一記滿貫全壘打，帶有4分打點，回到休息區與隊友擊掌慶祝。中央社記者張新偉攝 108年6月1日

（中央社記者楊啟芳桃園1日電）中華職棒今天在桃園棒球場的比賽，由富邦悍將對Lamigo桃猿，包括朱育賢轟的關鍵滿貫砲在內，桃猿第6局猛攻10分，終場以16比10擊退悍將，將勝差再度拉至2場。

1局下桃猿柏納帝那靠著游擊手李宗賢傳球失誤上二壘，林泓育再補上安打，帶有1分打點；2局上悍將的申皓瑋、林宥穎接連安打追平，3局上蔣智賢轟出陽春全壘打，取得2比1領先。

不過3局下桃猿靠著柏納帝那、陳俊秀、藍寅倫、郭嚴文、余德龍連續安打，攻下3分超前；6局下更是打了14人次，包括朱育賢的滿貫砲在內，共敲出8支安打，獲得4次保送，打下10分大局，形成14比3領先。

7局上悍將的張正偉、高孝儀、胡金龍安打先攻下1分，林益全再從陳禹勳手中敲3分全壘打，這局追回4分。

8局下陳晨威轟陽春砲後，林泓育、朱育賢、陳俊秀連續安打，再添1分；9局上悍將最後反攻，胡金龍敲出陽春砲，蔣智賢再補上2分砲，演出單場雙響砲，不過終場桃猿還是以16比10擊退悍將，勝差再度拉開至2場。

桃猿總教練洪一中表示，6局下10分大局很關鍵，不過今天兩邊投手狀況都不太好，「贏這麼多，投起來還是對打者一點威脅性都沒有，要再加強」。對於近期悍將緊追在後，洪一中認為，悍將投手有優勢，尤其洋將表現讓輪值正常，後援也不錯，像是林羿豪、陳鴻文。

轟出滿貫砲奠定勝基的朱育賢，拿下單場MVP，他表示：「因為當下比分接近，希望有貢獻多得分數，尤其現在上半季到尾聲，每局都關鍵，不用客氣，很開心能幫助球隊。」

由於在朱育賢之前，悍將投手群出現4次保送，不過他指出，打擊教練有說，喜歡的球就主動攻擊，而不是被動等待投手丟保送，也一直叮嚀他要把球打強。（編輯：吳佳穎）1080601

中華職棒Lamigo桃猿隊1日在桃園球場對戰富邦悍將隊，桃猿先發投手李茲（Radhames Liz）主投6局失3分自責分，幫助球隊拿勝。中央社記者張新偉攝 108年6月1日

中華職棒1日在桃園棒球場的比賽，由Lamigo桃猿隊（圖）與富邦悍將隊交手，桃猿第6局猛攻10分，終場就以16比10擊退悍將，將勝差再度拉至2場。中央社記者張新偉攝 108年6月1日