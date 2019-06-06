柯瑞季後賽得分創新高 勇士雙星缺陣難敵暴龍[影]

金州勇士球員柯瑞（下）在NBA總冠軍賽第3戰獨得47分，但由於湯普森、杜蘭特缺陣，勇士仍逃不過多倫多暴龍毒手，在主場以109比123落敗。（圖取自facebook.com/warriors）

（中央社加州奧克蘭5日綜合外電報導）金州勇士當家射手柯瑞在NBA總冠軍賽第3戰獨得47分，締造個人季後賽新高，但由於陣中兩名明星球員缺陣，勇士仍逃不過多倫多暴龍毒手，在主場以109比123落敗。

柯瑞（Stephen Curry）今天上場43分鐘31投14中、三分球14次出手進6球，14次上罰球線命中13次，以47分打破2013年面對聖安東尼奧馬刺時寫下的個人季後賽最高44分的紀錄。這項得分在季後賽史上排名第8。

勇士雙星湯普森（Klay Thompson）、杜蘭特（Kevin Durant）因傷無法登場，在少了這對加起來平均每場可貢獻超過50分的進攻箭頭助陣下，柯瑞明白自己必須要有出色演出才有辦法率隊獲勝。除了攻下47分，他另繳出8籃板7助攻，無奈仍不敵陣容完整的暴龍。

柯瑞賽後說：「我喜歡我們的求勝心，我們很清楚少了KD（杜蘭特）與Klay（湯普森）加起來的50分。因此我們會做調整。這個系列會很漫長，對我們會很有趣。」

柯瑞永不放棄的拚勁連對手也欣賞。暴龍控衛勞瑞（Kyle Lowry）說：「Steph打出不可思議的一場比賽—47分的表現令人佩服。」

隊友葛林（Draymond Green）也讚嘆柯瑞的貢獻：「今晚他交出很特別的成績，我們從沒見過像他這樣的偉大表現，以後我們或許也不會再看到。」

總冠軍系列賽第4戰將於台灣時間8日上午9時繼續在勇士主場進行，第3戰因傷被迫中斷季後賽連續出賽120場紀錄的湯普森，將有兩天的休息時間，杜蘭特傷勢正在好轉中，但下一場能否上場仍有疑問。

葛林說：「挑戰始終存在，我們可以一直談傷兵問題，然後什麼事也沒做到。我們必須面對現實。我們輸了，得再次奮戰。」（譯者：徐崇哲）1080606