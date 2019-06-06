林益全最速達成生涯300支二壘打 悍將勝兄弟

（中央社記者謝靜雯台北6日電）中職富邦悍將隊今天和中信兄弟隊交手，悍將隊投打發揮，先發投手羅力6.2局優質先發，胡金龍開轟，林益全改寫中職史上最快、最年輕達成生涯300支二壘打紀錄，悍將終場以7比4拿勝。

今天比賽兄弟首局就有攻勢，靠著王威晨安打、跑出個人本季第15盜，林智勝補上安打先馳得點，悍將隊前3局沒有拿下分數，4局靠著胡金龍安打、林益全二壘打，送回球隊追平分，再靠著林哲瑄適時安打，跑回超前分。

悍將胡金龍5局開轟，2分砲替球隊多添保險分，也是個人本季第4轟，悍將隊6局再起攻勢，靠著蔣智賢、林哲瑄、陳凱倫接連二壘打，單局再拿2分， 拉開領先差距。

兄弟隊7局下半張志豪敲出個人本季第10轟，2分砲替球隊將比數追至3比6落後，悍將隊8局上半再靠著保送、張正偉敲出個人生涯第46支三壘打，送回球隊第7分，今天比賽也是張正偉中職生涯第1000場出賽，兄弟隊比賽後半段追分不及、吞下敗仗。

悍將隊林益全今天單場5打數敲出2支安打貢獻1分打點，4局的二壘打為個人中職生涯第300支二壘打，為繼張泰山、彭政閔後，中職史上第3人，以1142場出賽、4860打席、4364打數、33歲又207天達成中職生涯300支二壘打，成為中職史上最速，也是最年輕達成此項紀錄的球員。

胡金龍今天單場4打數敲出3支安打，貢獻2分打點，首局敲出的安打，為個人中職生涯第900安，林哲瑄今天也有單場2安2打點好表現。

悍將隊先發投手羅力，今天用107球投6.2局，被敲出8支安打，投出5次三振，失掉3分責失分，拿下個人本季第5勝，也是近期出賽4連勝，獲選單場最有價值球員（MVP）。（編輯：吳佳穎）1080606