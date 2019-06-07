林泓育朱育賢開轟 桃猿勝兄弟拿2連勝

中華職棒Lamigo桃猿隊7日在台中洲際球場與中信兄弟隊交手，桃猿林泓育單場3安2打點，敲出個人本季第11轟，也助隊奪下勝利。（Lamigo桃猿隊提供）中央社記者謝靜雯傳真 108年6月7日

（中央社記者謝靜雯台北7日電）Lamigo桃猿隊今天與中信兄弟隊交手，桃猿隊火力發揮，林泓育單場3安2打點，敲出個人本季第11轟，朱育賢敲出本季第13轟、繼續穩住全壘打王位置，桃猿終場以7比2拿下近期2連勝。

中職Lamigo桃猿隊與中信兄弟隊比賽，桃猿隊全場敲出13支安打，兄弟隊也敲出10安，但桃猿隊得分效率更好。

桃猿隊首局就有攻勢，靠著柏納帝那安打、盜壘、林泓育適時安打先馳得點，2局再靠著接連安打，拿下第2分，兄弟隊2局下半追分，靠著詹子賢、周思齊、黃鈞聲接連安打，追回1分。

兩隊3到5局都沒能再拿下分數，桃猿隊6局再起攻勢，朱育賢敲出個人本季第13轟，也是中華職棒史上第9500轟，繼續在全壘打排行榜上維持領先，桃猿隊再靠保送、短打推進、黃敬瑋適時安打，多添1分。

桃猿7局抓準兄弟隊投手群出狀況，靠著單局4支安打、1次故意四壞球保送、投手暴投，再拿2分、拉開領先差距，桃猿隊林泓育8局敲出個人單場第3安，陽春砲送回球隊第7分，也是個人本季第11轟。

林泓育今天單場5打數敲出3支安打，貢獻2分打點，賽後打擊率3成67，為目前中職打擊王，也獲選單場最有價值球員（MVP）。

桃猿隊先發投手李茲今天總計投6局被敲9支安打，投出4次三振、2次保送，失掉1分責失分，拿下個人本季第4勝；桃猿隊拿下近期2連勝，目前上半季戰績排名第1，與排名第2的富邦悍將隊維持1.5場勝差。（編輯：張芷瑄）1080607