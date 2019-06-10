明星賽打中華隊或明星隊 林泓育笑稱想休息

中華職棒10日在台北舉行明星賽冠名暨售票記者會，Lamigo桃猿隊主戰捕手林泓育（左2）出席受訪表示，過去明星賽只參加過全壘打大賽，如果有機會，雷射肩或投準大賽都想參加，有機會上場就做好準備。中央社記者謝靜雯攝 108年6月10日

（中央社記者謝靜雯台北10日電）中職Lamigo桃猿隊主戰捕手林泓育本季攻守表現穩定，今天出席中職明星賽記者會被問起明星賽想打中華隊還是明星隊，林泓育苦笑說想休息，「但如果被選到上場就全力以赴。」

林泓育目前本季一軍出賽46場，總計敲出70支安打、11發全壘打，打擊率3成74，本季31場蹲捕出賽，為近3季新高。世界12強棒球賽中華隊總教練由Lamigo桃猿隊總教練洪一中接下，林泓育被視為捕手熱門人選。

中職舉行明星賽冠名暨售票記者會，林泓育表示，過去明星賽只參加過全壘打大賽，如果有機會，雷射肩或打準大賽都想參加，有機會上場就做好準備。

中職明星對抗賽此次改變形式，由遴選組成的中華隊與票選產生的明星隊打2場對抗賽，被問起想打哪一隊，林泓育苦笑說以個人的立場比較想休息，也提到明星賽的中華隊壓力也不小，相較起來明星隊感覺比較歡樂，「打哪一隊不是自己可以決定，無論如何，被選上就盡力表現。」（編輯：管中維）1080610