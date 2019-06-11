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奇妙旅程劃下句點 前馬刺控衛帕克宣布退休

最新更新：2019/06/11 02:33

（中央社德州聖安東尼奧10日綜合外電報導）美國職籃NBA聖安東尼奧馬刺隊前控衛帕克（Tony Parker）告訴ESPN旗下運動網站The Undefeated，他將退休。原為法國職籃選手的帕克闖蕩NBA 18個球季，曾助馬刺4次奪下總冠軍。

帕克對The Undefeated說：「我就要退休了…我決定不再打籃球了。」

帕克在個人臉書網頁留言道：「告別籃壇，我的情緒複雜，那是一段奇妙的旅程。即使在我最狂野的夢想裡，都從未料到自己會渡過在NBA和法國國家隊那些不可思議的時光。」

「感謝我的家人、朋友、隊友、教練以及世界各地球迷給予我的無條件支持。」

現年37歲的帕克總計打過1254場NBA例行賽，平均每場拿下15.5分、5.6助攻和2.7籃板。

在2001年NBA選秀大會上，他在首輪第28順位被馬刺選中，2007年榮膺NBA總決賽最有價值球員。他與鄧肯（Tim Duncan）、吉諾布里（Manu Ginobili）號稱馬刺3巨頭，這個最強3人組率馬刺搶下了4次總冠軍。

6次入選NBA全明星賽的帕克2001－2018年效力馬刺，2018－2019最後一個球季轉戰夏洛特黃蜂。（譯者：張佑之）1080611

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