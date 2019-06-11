浪花兄弟轟57分 勇士NBA總冠軍賽續命成功[影]

面臨背水一戰的勇士11日由柯瑞（左）、湯普森聯手拿下57分，NBA總冠軍賽以106比105險勝暴龍。（圖取自facebook.com/warriors）

（中央社多倫多10日綜合外電報導）NBA衛冕軍勇士今天領先3節卻差點「晚節不保」，靠末節9比0攻勢，加上暴龍最後一擊失手，以106比105險勝，保住爭冠一線生機，但系列賽仍以2比3落後。

尋求3連霸、5年內第4冠的金州勇士，在7戰4勝制的美國職籃NBA總冠軍賽受到傷兵困擾，打完前4場比賽後，意外以1比3落後給隊史24年來首度挺進總冠軍賽的多倫多暴龍，導致今天於客場面臨背水一戰。

今天勇士首節手感火燙，三分球命中率高達7成，整體投籃命中率也有5成56，暴龍雖曾靠一波9比0攻勢將比分超前，但勇士在柯瑞（Stephen Curry）14分、杜蘭特（Kevin Durant）11分聯手帶領下，以34比28領先暴龍。

第2節進行兩分多鐘，杜蘭特傷退，勇士在柯森斯（DeMarcus Cousins）砍進三分球後，以46比35將領先差距拉開到兩位數，暴龍雖回敬12比3攻勢，但上半場三分球命中率僅1成82，柯瑞、柯森斯次節雙雙為勇士獲得9分，成功擋住暴龍反撲，在上半場62比56領先暴龍。

下半場開賽，暴龍一度將落後追近，但勇士一波8比0攻勢，再將領先幅度擴大到兩位數，此時暴龍回敬10比0猛攻，再將落後縮小，勇士在湯普森（Klay Thompson）單節8分帶領下，打完3節仍以84比78領先；末節兩隊拉鋸，雷納德（Kawhi Leonard）連拿8分一度讓暴龍超前，比賽尾聲落後6分的勇士及時打出9比0反撲要回領先，最終106比105險勝暴龍。

勇士今天贏球，成功將戰線延長，台北時間14日上午9時將回到勇士主場進行總冠軍賽第6戰，但對勇士來說，過去兩年總冠軍賽最有價值球員（MVP）杜蘭特雖在今天帶傷上陣，但第2節再度傷退，成為勇士未來隱憂。

勇士「浪花兄弟」柯瑞、湯普森今天分別為球隊砍進31分、26分，替補的柯森斯獲14分，因傷提前退場的杜蘭特三分球3投全數命中共進帳11分，葛林（Draymond Green）則有10分、10籃板的「雙十」表現。

暴龍全隊6人得分達兩位數，以雷納德26分最高，勞瑞（Kyle Lowry）、賈索（Marc Gasol）分別攻下18分、17分。

連兩年獲得總冠軍賽MVP、率隊連拿兩年冠軍金盃的杜蘭特，今天是因傷缺陣超過1個月後首度登場，雖先發上陣並在首節就拿11分，但第2節再度因傷提前退場，對勇士接下來的戰局是一大利空（譯者：李晉緯/核稿：徐崇哲）1080611