李洋王齊麟拚奧運積分 出戰婕斯盃磨經驗

（中央社記者龍柏安台北11日電）一年前的婕斯盃，讓李洋與王齊麟第一次有機會聯手，兩人今年再次出戰，已成為並肩作戰的隊友，希望利用這項比賽增加經驗，替奧運積分賽增添更多籌碼。

今年邁入第3屆的婕斯盃全明星羽球對抗賽，將於6月29日、30日在台北和平籃球館登場，今年除地主之外，另邀請丹麥、馬來西亞與南韓共4隊出賽。

去年婕斯盃，李洋還在合作金庫，王齊麟則屬土地銀行，不過在婕斯盃，兩人則是首次有機會跨球團合作，這也成了兩人「定情」之戰，因此今年再度參戰，感覺格外不同。

王齊麟與李洋的「王李配」聯手的第一場國際賽，就在西班牙聯手摘冠，接下來印度也再次捧起金盃，瑞士公開賽則屈居亞軍，接連的好成績讓兩人增添不少信心。

李洋表示，現階段兩人最大的目標，就是把自己調整好，兩人合拍短短半年，需要透過比賽找問題，「我們剛配而已，就是去衝擊每一場比賽。」

看到今年婕斯盃陣容，王齊麟坦言：「沒有一組好打。」他表示，其他組合臨場比賽和搭配的經驗都優於他們兩人，但他倆倒也不怕，李洋說：「反正有問題，我們就會當面提出來，多嘗試一些新的打法，再找出最適合我們的方式。」

婕斯盃結束後，兩人將馬不停蹄出發前往加拿大，展開馬拉松式的5連戰爭搶奧運積分，王齊麟說，由於美加兩站一打完，又要飛回亞洲參加印尼公開賽，在時差的影響下，的確會比較疲憊；李洋則說，他們不會給自己太多壓力，全力打好每一場比賽。（編輯：管中維）1080611