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杜蘭特傷到阿基里斯腱 自由球員市場風雲變色

最新更新：2019/06/12 19:37

（中央社奧克蘭12日綜合外電報導）美國職籃NBA金州勇士前鋒杜蘭特本季結束後可選擇跳脫合約成為自由球員，原本預料將掀起搶人大戰，但他在總冠軍賽第5戰傷到右腳阿基里斯腱，讓自由球員市場頓時風雲變色。

杜蘭特（Kevin Durant）在今年季後賽勇士對上休士頓火箭的西區準決賽第5戰扭傷右小腿，這個傷勢讓他缺陣超過一個月。

勇士少了杜蘭特，在7戰4勝制總冠軍賽前4場打完，以1比3落後給多倫多暴龍，再輸就淘汰的第5戰，杜蘭特重回球場並先發上陣，首節就勇奪11分。

但杜蘭特在第2節嘗試切入時，卻突然掉了球並以單腳跳到場邊，他坐在地板上用手摸著右腳且表情痛苦，之後他得靠人攙扶才能步下球場。雖然杜蘭特提早退場，勇士最終以106比105險勝，將戰線延長到第6戰。

勇士營運總裁暨總經理邁爾斯（Bob Myers）在賽後表示，杜蘭特在第5戰出現的傷勢，並非之前讓他缺陣逾一個月的情況，而是傷到右腳阿基里斯腱。

杜蘭特這一傷，不但讓勇士爭冠添上利空因素，也對自由球員市場造成極大影響。

因為杜蘭特可能為了養傷，接受3150萬美元的年薪留在勇士，陪在視他為「兄弟」的隊友身邊。

會在7月成為自由球員的勇士後衛湯普森（Klay Thompson）說：「我們都很想念他，他是我們的兄弟。他是世上最偉大的球員，有他在陣中，我們真的是世上最強大球隊之一。」

但杜蘭特也可能不滿勇士讓他帶傷上陣並造成更嚴重傷勢而選擇離去。杜蘭特曾兩度獲得總冠軍賽最有價值球員（FMVP），同時幫助勇士完成2連霸。

對於原先期待在自由球員市場網羅杜蘭特的球隊來說，杜蘭特可能無法像過去一樣主宰聯盟，是否要冒著這個風險以頂薪延攬他入隊，如今也成為疑問。

包括紐約尼克、布魯克林籃網、洛杉磯快艇、洛杉磯湖人在內的球隊，已經運作了幾年清出薪資空間準備爭取杜蘭特，但他現在的傷勢，可能讓他必須休養一年甚至更長時間。（譯者：李晉緯/核稿：陳彥鈞）1080612

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