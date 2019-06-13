王柏融10局下敲二壘安打 追平比數振臂歡呼

（中央社記者楊啟芳台北13日綜合報導）廣島鯉魚隊今天對日本火腿鬥士隊的比賽，兩隊鏖戰到延長賽，10局下火腿隊落後1分時，王柏融擊出深遠二壘安打，送回追平分，讓他振臂歡呼，終場雙方2比2握手言和。

1局上廣島的長野久義敲三壘安打後，菊池涼介補上安打，帶有1分打點；不過2局下火腿隊的田中賢介選到保送後，渡邊諒敲出安打，接著平沼翔太犧牲觸擊，橫尾俊建再擊出高飛犧牲打，追平比數。

雙方一直以1比1鏖戰到延長賽，10局上廣島隊的小窪哲也敲二壘安打後，投手發生失誤，長野久義獲敬遠形成滿壘，火腿投手換上玉井大翔後，連續解決2個人，但對鈴木誠也投出保送，擠回1分。

下個半局火腿隊進攻，西川遙輝敲出二壘安打後，前面吞下3次三振的王柏融，敲出左外野深遠擊牆二壘安打，帶有1分打點，追平比數，王柏融也興奮振臂歡呼，終場火腿與廣島2比2握手言和。

王柏融今天先發打第3棒，擔任左外野手，第1局選到四壞球保送，之後連3打數遭到三振，不過第10局敲出追平二壘安打，12局下擊出左外野飛球出局。總計5打數敲出1支安打，選到1次保送，目前打擊率2成93。

王柏融連6場有安打演出，刷新個人日職生涯紀錄。（編輯：張芷瑄）1080613