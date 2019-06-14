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林子偉敲雙安1打點 江少慶4.1局失5分吞敗

最新更新：2019/06/14 13:05

（中央社記者楊啟芳台北14日綜合報導）美國職棒波士頓紅襪林子偉今天在3A比賽中，4打數敲2支安打，包辦1分打點，不過守備有2次失誤；印地安人3A的江少慶，先發4.1局被敲9支安打，失5分吞本季第5敗。

紅襪3A對紅人3A的比賽，林子偉先發打第2棒，擔任游擊手。首打席擊出中間方向安打，第3局吞下三振，第4局擊出左外野飛球出局；第6局在一、二壘有人時敲出二壘安打，帶有1分打點，幫助球隊追到6比8剩2分落後，接著隊友布倫茲（Bryce Brentz）轟出2分全壘打，追平比數。

第8局林子偉被換代打，退場休息，紅襪3A這局也靠著連續安打攻下超前分，終場紅襪3A以10比8擊退紅人3A。總計林子偉4打數敲出2支安打，包辦1分打點、跑回1分，目前打擊率2成95，不過這場守備發生2次失誤。

印地安人3A對雙城3A的比賽，江少慶擔任印地安人3A先發投手，第1局就遇到亂流，連被敲2支安打後出現暴投，再被擊出高飛犧牲打掉1分，之後送出三振拿下2出局，不過投出保送，又被敲二壘安打，再失2分。

第2局江少慶雖然被敲二壘安打，不過投出2次三振，沒有失分；第3局接連被敲3支安打，失掉1分；第4局用飛球、滾地球及三振，演出3上3下；第5局1出局後被敲2支安打，江少慶被換下場，接替的投手被敲二壘安打掉1分，算在江少慶身上。

總計江少慶投4.1局，被敲9支安打，投出1次保送、6次三振，失5分。最後印地安人3A以2比6落敗，江少慶吞下敗投，無緣挑戰3連勝，目前出賽12場都是先發，拿下4勝5敗，防禦率5.71。（編輯：唐聲揚）1080614

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