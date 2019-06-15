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王柏融連8場敲安陽岱鋼雙殺打 巨人勝火腿

最新更新：2019/06/15 17:46

（中央社記者楊啟芳台北15日綜合報導）日本職棒今天讀賣巨人對火腿的比賽，王柏融首打席就敲出二壘安打，把連續安打場次推進到8場，不過陽岱鋼沒有先發，共1打席擊出雙殺打，終場巨人以8比5擊退火腿。

王柏融近期手感火燙，13日在延長賽擊出追平二壘安打，昨天在平手時敲出超前2分砲，第5度登上英雄訪問舞台。今天先發打第5棒，擔任左外野手，第2局就敲出中間方向深遠二壘安打，第4及第6局吞下三振，第8局因二壘手失誤上壘。

巨人打線大爆發，1局上龜井善行敲二壘安打後，連3次保送擠回1分，阿部慎之助再敲二壘安打，帶有2分打點。第2局丸佳浩轟2分全壘打，第3局小林誠司擊出1打點安打；第4局岡本和真敲陽春砲，第5局巨人再攻下1分，取得8比0領先。

火腿打線從第7局開始反攻，7局下清水優心擊出1打點內野安打，8局下渡邊諒擊出高飛犧牲打再攻1分；9局下清水優心、中島卓也安打後，石井一成轟出3分全壘打，不過最終巨人還是以8比5擊退火腿。

巨人先發投手山口俊主投8局，僅被敲出4支安打，飆出9次三振，失2分非責失，奪下本季第6勝。而火腿先發金子弌大僅投2.1局，被敲7支安打，包含一發全壘打，投3次保送，失掉6分，吞下敗投。

王柏融此戰4打數敲出1支安打，吞下2次三振，連續8場比賽有安打，目前打擊率3成02。巨人的陽岱鋼今天沒有先發，在第5局上場代守右外野，第8局擊出游擊方向雙殺打，目前打擊率3成04。（編輯：陳惠珍）1080615

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