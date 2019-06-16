桃猿有4洋將 洪一中：怎麼抉擇很頭痛

Lamigo桃猿隊加上新報到的洋投後，目前共有4名洋將，總教練洪一中（中）16日坦言，球隊現在需要投手，但洋砲柏納帝那表現又很好，未來要怎麼抉擇非常傷腦筋。中央社記者張新偉攝 108年6月16日

（中央社記者楊啟芳桃園16日電）Lamigo桃猿新洋投冠猛今天抵達台灣，因此目前桃猿有4名洋將，總教練洪一中坦言，球隊現在需要投手，但洋砲柏納帝那表現又很好，未來要怎麼抉擇非常傷腦筋。

桃猿一軍有2名洋投，尼克斯出賽12場都是先發，拿下6勝3敗，防禦率2.92，表現優異；李茲雖然前陣子狀況不穩，但近2場開始回穩，都繳出優質先發奪勝，出賽14場含12場先發，防禦率3.91。

洋砲柏納帝那部分，不論是鎮守中外野、打擊及速度，皆有不錯表現，陳晨威抱病期間頂替打第1棒，目前出賽16場，敲出20支安打、包含1發全壘打，跑出5次盜壘，打擊率3成17。

洪一中對柏納帝那評價高，對於目前僅1支全壘打，也說現在剛來中職沒多久，需要慢慢來，不過洪一中笑說：「他有時候有點浪漫，像今天球落地才開始跑。」今天第2局柏納帝那靠著保送及盜壘到二壘，之後藍寅倫敲出安打，不過柏納帝那在本壘前遭觸殺。

現在多來了一名洋投冠猛，洪一中坦言：「有點頭痛，很傷腦筋，我們需要投手，但柏納帝那表現很好，現在3名洋將表現都很好。」冠猛預計下星期二進牛棚投球，洪一中表示，他不一定會先到二軍投，因為他在美國本來就有在比賽。（編輯：李亨山）1080616