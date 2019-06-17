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伍德蘭首贏大賽 科普卡美國高球公開賽3連霸夢碎

最新更新：2019/06/17 13:43

（中央社圓石灘16日綜合外電報導）美國選手伍德蘭（Gary Woodland）今天在美巡賽年度4大賽之一的美國公開賽（U.S. Open），以3桿差距粉碎科普卡（Brooks Koepka）3連霸美夢，奪下他生涯第一座大賽冠軍盃。

伍德蘭生涯前27次打4大賽從未擠進前10名，直到去年在PGA錦標賽（PGA Championship）拿下並列第6，當時他在最後一輪比賽中從容的表現，像是整個生涯都在爭奪高球最大獎的好手。

伍德蘭在今天美國公開賽最後一輪繳出低於標準桿2桿的69桿，讓科普卡無緣成為100多年以來，第一位在此賽完成3連霸的選手。

世界排名第一的科普卡在末輪打出低於標準桿3桿的68桿，總成績以3桿之差不敵伍德蘭，屈居第2。伍德蘭是以4輪總計低於標準桿13桿的271桿成績拿下冠軍。

伍德蘭4輪總計低於標準桿13桿的成績，比名將老虎伍茲（Tiger Woods）2000年首贏美國公開賽、低於標準桿12桿的成績還要好。

但19年前的美國公開賽，伍茲是當時打完4輪後，唯一總成績低於標準桿的選手，當時他與第2名的選手有15桿的差距。反觀今天的總成績榜，共有31人交出低於標準桿的成績。

伍德蘭奪冠路上最危險的敵人是科普卡，因為科普卡試圖成為史上第2位、也是100多年來首位在美國公開賽3連霸的選手。美國公開賽史上僅蘇格蘭選手安德森（Willie Anderson）在1903年到1905年完成3連霸。（譯者：李晉緯/核稿：盧映孜）1080617

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