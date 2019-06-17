駐德代表處辦西洋棋賽 獲德國棋界熱烈迴響

（中央社記者林育立柏林17日專電）駐德代表處上週末舉辦西洋棋觀摩賽，邀請德國和奧地利的重量級棋士與台灣好手對弈，現場人潮洶湧，獲得德國西洋棋界的熱烈迴響。

駐德代表處14日起舉辦為期3天的台德西洋棋觀摩賽，德國女子排名第1的培茲（Elisabeth Paehtz）、德國男子排名第2的葛斯塔夫松（Jan Gustafsson）、奧地利男子排名5的金德曼（Stefan Kindermann）、全德女子排名第7、現年才19歲的明日之星西柏（Fiona Sieber）等高手都應邀出席，台灣好手楊晉緯和閔博諺也專程來切磋棋藝。

這場觀摩賽首先由「中台灣超音波薩克斯風重奏團」演出台灣民謠暖身，接著金德曼和德國聯邦公共行政學院（Hochschule des Bundes fuer oeffentliche Verwaltung）教授華格納（Martin Wagener）聯手以「本能與理性-西洋棋對經濟與政治分析的啟發」為題發表演講，隨後金德曼蒙上雙眼與楊晉緯和閔博諺對弈，結果金德曼勝出。

15、16日週末兩天舉行3場賽事，由葛斯塔夫松、培茲、西柏3位高手，同時對戰30位參賽者，最後葛斯塔夫松獲勝。

由於多位高手出席，這場西洋棋觀摩賽受到德國棋界的熱烈迴響，3天的賽事吸引400多位西洋棋愛好者和家屬參加。代表處還提供台灣美食，並舉辦抽獎活動贈送台灣電子產品。（編輯：王永志）1080617