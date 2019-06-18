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NBA暴龍隊封王遊行湧200萬人 驚傳槍響2傷[影]

最新更新：2019/06/18 08:58
多倫多暴龍隊勇奪NBA總冠軍大遊行湧入200萬人，卻傳出槍響，2人受到槍傷。（路透社提供）
多倫多暴龍隊勇奪NBA總冠軍大遊行湧入200萬人，卻傳出槍響，2人受到槍傷。（路透社提供）

（中央社記者胡玉立多倫多17日專電）多倫多暴龍隊勇奪NBA總冠軍大遊行湧入200萬人，多倫多全城宛如超大「侏羅紀公園」。歡慶聲中一度傳出槍響，2人受到槍傷，部分群眾驚慌奔逃，所幸情況很快受到控制。

這場加拿大史上空前的大遊行，原訂上午10時自國家展覽中心（CNE）出發、中午12時左右抵達終點奈森．菲力普斯廣場（Nathan Phillips Square）展開正式慶祝儀式。但由於沿途歡迎群眾太過擁擠熱情，5輛載著暴龍隊球員的雙層巴士移動速度緩如牛步，遊行隊伍直到下午3時才抵達廣場。

好不容易等到暴龍隊全體成員登上活動舞台，總理杜魯道（Justin Trudeau) 及眾多嘉賓逐一致詞時，擠得水洩不通的廣場最末端驚傳槍響，並造成一小部分群眾驚慌奔逃。

所幸，現場活動主持人和全程實況轉播的各大電視台即時掌控最新狀況，呼籲大家保持鎮定和團結一致。報導指出，這起槍擊意外已由警方調查，情況完全在控制中，活動照常舉行。

廣場內近5萬民眾絕大多數都冷靜以待，沒有受到影響或離開現場，繼續盡情地為每位球員歡呼。

加拿大廣播公司（CBC）隨後報導，活動進行到將近下午4時，市府廣場後方有2人受到槍擊受傷，但都沒有生命危險，警方也已逮捕2名嫌犯。

由於多倫多今天是週一上班上學日，許多學校允許老師帶全班學生參與遊行，多倫多市長莊德利（John Tory）更在事前懇請企業主讓員工彈性放假參加大遊行。（編輯：周永捷）1080618

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