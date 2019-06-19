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味全龍拜訪新莊球場當參考 主場尚未決定

最新更新：2019/06/19 18:57

（中央社記者楊啟芳新北19日電）頂新三董魏應充與味全龍領隊吳德威等人今天拜訪新莊棒球場，為選定主場做參考；目前訓練基地可能選在斗六，另外之前曾傳出龍隊與台北市有接觸，吳德威說，對方尚未提出計畫書。

之前味全龍團隊已拜訪過Lamigo桃猿主場桃園棒球場，今天則是到富邦悍將的主場新莊棒球場。吳德威表示，已與中信兄弟約好下星期要去洲際棒球場，對於主場經營，吳德威說：「做決定之前，要做好所有功課。」

味全龍初期訓練基地有可能會在斗六棒球場，不過吳德威表示，「很有興趣，但因為還沒有簽約，而且會有2方、3方以上的合作，現在先不好說什麼」。

至於主場選定，味全龍在加盟企劃書中列舉新竹市、嘉義市、高雄市和屏東等4個地方，24日中華職棒將召開會員大會確認，正式完成龍隊加盟程序。不過吳德威指出，當天還不會確定主場，他說：「各球場必須要看清楚，現在各縣市條件也還沒提出。」

日前台北市體育局長李再立於議會接受質詢時，表示已與味全龍接觸，龍隊有意認養，近期也與當地里長碰面，初步獲共識。不過吳德威今天表示，目前台北市還沒有提出相關計畫書。（編輯：張芷瑄）1080619

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