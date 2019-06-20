星國亞太盃橋藝賽 台灣奪1金1銀1銅

新加坡亞太盃橋藝錦標賽落幕，台灣選手成果豐碩，「混合組」蔡博雅、范綱維、陳立錚、蘇皓沂、楊欣龍、陸怡如奪得金牌，取得參與今年世界盃亞太區代表資格。中央社記者黃自強新加坡攝 108年6月20日

（中央社記者黃自強新加坡20日專電）新加坡亞太盃橋藝錦標賽今天落幕，台灣選手成果豐碩，除囊括1金1銀1銅外，包括「混合組」、「女子組」及「長青組」3隊取得今年世界盃橋藝錦標賽參加資格。

2019世界盃橋藝錦標賽今年9月在中國武漢舉行。

第52屆亞太盃橋藝錦標賽從11日起在怡閣酒店（York Hotel）進行10天的賽事，台灣今年由中華民國橋藝協會理事長吳清亮率隊參賽 ，共派出「公開組」（OPEN）、「女子組」（LADIES）、「混合組」（MIXED）各一隊，「長青組」（SENIOR）兩隊參賽。

亞太盃橋藝錦標賽今天落幕，「公開組」代表隊於世界盃資格淘汰賽（Play off）中敗給日本，無緣參與世界盃，但「長青組」台灣B隊則擊敗香港A隊，取得世界盃亞太區「長青組」最後一張門票。

吳清亮今天告訴中央社記者，今年是亞太盃首度設置「混合組」，台灣在「混合組」賽事中奪得金牌意義非凡，與摘銀的「女子組」同樣取得參與世界盃亞太區代表資格。

台灣選手蔡博雅、范綱維、陳立錚、蘇皓沂、楊欣龍、陸怡如在「混合組」賽事中奪金。陳瀅守、林蔭宇、劉藺秦、楊茗清、蕭冠筑、林千雅則在「女子組」中摘銀。

「長青組」台灣B隊選手葉澄、林志謀、鍾仁謙、鄭國寶、施瑞佑、朱耀明也拿到銅牌的好成績。

今年參與第52屆亞太盃橋藝錦標賽包括台灣、印尼、泰國、日本、印度、新加坡、菲律賓、中國、港澳與紐澳等多隊，台灣在4個組別總共派出5隊參賽，實力堅強。

值得注意的是，台灣「混合組」代表隊陣容中，與賽6名橋手多數為去年參與印尼亞運的奪牌選手。（編輯：王永志）1080620

新加坡亞太盃橋藝錦標賽，台灣選手成果豐碩，其中，「女子組」陳瀅守、林蔭宇、劉藺秦、楊茗清、蕭冠筑、林千雅摘銀，取得參與今年世界盃亞太區代表資格。中央社記者黃自強新加坡攝 108年6月20日