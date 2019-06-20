林立滿貫砲桃猿勝兄弟 彭政閔腰部不適提前退場

（中央社記者楊啟芳桃園20日電）中華職棒今天在桃園棒球場的比賽，中信兄弟對Lamigo桃猿，在林立演出單場雙響砲、包辦5分打點帶領下，桃猿10比5擊退兄弟；提前退場的彭政閔腰部不適，生涯2000安要再等等。

1局下桃猿靠著林立及林泓育各轟一發陽春砲，攻下2分；3局下桃猿連獲3次保送形成滿壘後，郭嚴文擊出高飛犧牲打，廖健富擊出滾地球，帶有1分打點，取得4比0領先。

4局上兄弟展開反攻，只差2支安打就能達成生涯2000安的彭政閔，因下背部不適提前退場，代打詹子賢轟出陽春砲，之後黃鈞聲、王勝偉連2支二壘安打，再得1分，僅剩2分落後。

不過5局下桃猿攻下6分大局，陳俊秀、郭嚴文、廖健富、余德龍連續安打，先攻下2分，接著陳晨威獲保送，林立轟出滿貫全壘打，再度拉開至10比2領先。

6局上兄弟的張志豪轟陽春砲，之後在滿壘時王威晨擊出高飛犧牲打，岳東華接著敲本季首安，再度形成滿壘，陳子豪獲保送擠回1分，落後桃猿5分。終場桃猿就以10比5擊退兄弟，與第二名悍將的勝差再度回到2場。

林立5打數敲2支安打，演出單場雙響砲，一發陽春砲、一發滿貫砲，包辦5分打點，獲選為單場MVP，且已連8場比賽有安打。林立表示，「站上去時給自己目標就是上壘，幫助球隊，沒有刻意追求全壘打，每天都告訴自己把球擊強就好。」

林立指出，去年是第1個完整球季，不論是守備還是打擊，發現問題後和教練討論，現階段來看狀況比去年好，不過他說：「只是過程而已，珍惜每次打擊，守備也不會強求不能失誤，只要能比去年少1次算1次。」

提前退場的彭政閔表示，這2天都有點不舒服，昨天是吃藥上場打，「本來今天賽前比較好一點，但第1打席後在旁邊練打時腰部又有點卡到，傷勢還沒完全復原，所以跟教練討論還是先休息。」明天休兵日彭政閔會去檢查，才會決定之後安排。（編輯：張佑之）1080620