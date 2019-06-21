李茲好投打線敲3轟 桃猿擊退悍將勝差3場

中職Lamigo桃猿隊及富邦悍將隊21日在桃園棒球場交手，包含柏納帝那（左）的2分砲在內，桃猿打線轟3發全壘打，以6比1擊退悍將，勝差拉開到3場。（Lamigo桃猿提供）中央社記者楊啟芳傳真 108年6月21日

（中央社記者楊啟芳桃園21日電）中華職業棒球大聯盟戰績前兩名Lamigo桃猿隊及富邦悍將隊今天在桃園棒球場正面對決，桃猿靠投手李茲先發7局無失分優異表現及打線3發全壘打，以6比1擊退悍將，勝差拉開到3場。

悍將派投手羅力（Mike Loree）先發，前3局雙方都沒能攻下分數，但4局下朱育賢轟陽春全壘打後，柏納帝那（Roger Bernadina）接著敲2分砲，桃猿3比0取得領先；5局下林立再轟出陽春砲，繼昨天對中信兄弟隊演出雙響砲後，再度有全壘打出現，賽後打擊率達4成10。

7局下陳晨威敲安打後，藍寅倫選到保送，接著林泓育敲出安打，帶有一分打點，投手換上張竣龍後，連被朱育賢、陳俊秀敲安打，桃猿再攻下一分，取得6比0領先。

9局上悍將胡金龍敲出一打點二壘安打，但終場桃猿還是以6比1奪勝，已拿下6連勝，也中斷悍將3連勝。

李茲（Radhames Liz）用102球主投7局，僅被王正棠、蔣智賢各敲一支安打，飆出中職生涯最多的11次三振，拿下本季第6勝，也獲選為單場MVP（最有價值球員）。

拉開與悍將勝差，桃猿總教練洪一中表示，「還是要一場一場打，沒有想這麼多，因為我們跟富邦還有4場對戰，每一場都要當最後一場來打。」

羅力投6.2局被敲出10支安打，包含3發全壘打，追平中職生涯被敲全壘打紀錄，失掉6分，送出5次三振，吞下本季第4敗。（編輯：李明宗）1080621