更多編輯台推薦新聞：
台灣樂團紐約奪2獎 血肉果汁機美秀集團脫穎而出
娛樂

台灣樂團紐約奪2獎 血肉果汁機美秀集團脫穎而出

影片／洋基連25場開轟 8連勝穩坐美聯東區王座
運動

影片／洋基連25場開轟 8連勝穩坐美聯東區王座

長榮罷工再取消532航班 24日起5天影響逾10萬人
生活

長榮罷工再取消532航班 24日起5天影響逾10萬人

專題／福衛七號深藏科學奧秘 7大關鍵問答解讀玄機
科技

專題／福衛七號深藏科學奧秘 7大關鍵問答解讀玄機

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Se detecta que el idioma que usted usa no es el carácter chino tradicional.Por favor, intente entrar en la Página web de“Español”
Focus Taiwanフォーカス台湾Espanol
上一頁
訊息平台
民眾冒雨齊聚凱道向親中媒體說NO 圖輯紀錄一次看
首頁 / 運動

企聯女壘上半季結束 中華隊移訓備戰奧運資格賽

最新更新：2019/06/23 18:02

（中央社記者謝靜雯台北23日電）企業女子壘球聯賽上半季最後一天比賽，新世紀黃蜂拿勝，上半季與新力旺旺獅並列第一名；上半季賽季結束，中華女壘隊球員將赴美國、加拿大移地訓練，備戰9月奧運資格賽。

2019年企業女子壘球聯賽上半季賽事今天結束，新世紀黃蜂隊與中華青女隊交手，比賽因雨5局裁定8比0新世紀黃蜂隊拿勝，新世紀黃蜂拿下勝利後，上半季戰績與新力旺旺獅隊同為11勝5敗，並列第一名；企業女子壘球聯賽下半球季將於8月24日開打。

新力旺旺獅隊總教練楊賢銘為中華女壘隊總教練，企聯女壘聯賽上半季賽事結束後，分散在各隊的中華女壘隊球員集合，明天出發移地訓練1個月，並於美國時間7月1日至7日參加美國盃比賽，備戰9月於中國上海舉行的奧運亞大區資格賽（亞洲、大洋洲），冠軍隊取得2020年女壘奧運門票。

此次美國盃，中華隊爭取奧運門票最大敵人中國也有參賽，中國隊為了讓棒壘球重返奧運，長期讓球隊在美國集訓，實力不容忽視，此次比賽也可提前一探中國隊近期實力；中華女壘隊移地訓練將參加美國盃、加拿大盃比賽，回台後8月會再赴日本移地訓練、以賽代訓，力拚重返奧運。（編輯：管中維）1080623

地機族
訂閱中央社
訂閱
感謝您的訂閱！瀏覽更多中央社精選電子報
點擊訂閱電子報 點擊訂閱
訂閱
早安世界最新內容中央社電子報總覽
感謝您的訂閱！瀏覽更多中央社精選電子報