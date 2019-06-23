企聯女壘上半季結束 中華隊移訓備戰奧運資格賽

（中央社記者謝靜雯台北23日電）企業女子壘球聯賽上半季最後一天比賽，新世紀黃蜂拿勝，上半季與新力旺旺獅並列第一名；上半季賽季結束，中華女壘隊球員將赴美國、加拿大移地訓練，備戰9月奧運資格賽。

2019年企業女子壘球聯賽上半季賽事今天結束，新世紀黃蜂隊與中華青女隊交手，比賽因雨5局裁定8比0新世紀黃蜂隊拿勝，新世紀黃蜂拿下勝利後，上半季戰績與新力旺旺獅隊同為11勝5敗，並列第一名；企業女子壘球聯賽下半球季將於8月24日開打。

新力旺旺獅隊總教練楊賢銘為中華女壘隊總教練，企聯女壘聯賽上半季賽事結束後，分散在各隊的中華女壘隊球員集合，明天出發移地訓練1個月，並於美國時間7月1日至7日參加美國盃比賽，備戰9月於中國上海舉行的奧運亞大區資格賽（亞洲、大洋洲），冠軍隊取得2020年女壘奧運門票。

此次美國盃，中華隊爭取奧運門票最大敵人中國也有參賽，中國隊為了讓棒壘球重返奧運，長期讓球隊在美國集訓，實力不容忽視，此次比賽也可提前一探中國隊近期實力；中華女壘隊移地訓練將參加美國盃、加拿大盃比賽，回台後8月會再赴日本移地訓練、以賽代訓，力拚重返奧運。（編輯：管中維）1080623