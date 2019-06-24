阿隆索27號全壘打 破菜鳥單季最多轟隊史紀錄

（中央社芝加哥23日綜合外電報導）美國職棒大聯盟MLB紐約大都會新秀一壘手阿隆索（Pete Alonso）今天揮出個人本季第27支全壘打，打破菜鳥單季最多轟的隊史紀錄。

紐約大都會與芝加哥小熊4連戰的最後一場比賽，小熊在2局下半先馳得點，1分落後的大都會在4局上半靠阿隆索的陽春彈追平，但最終以3比5不敵小熊，終止近期2連勝。

當時在2好球沒有壞球的情況下，阿隆索鎖定83英里（134公里）的變速球，一棒將球轟出全壘打大牆，這支飛行距離達454英尺（138公尺）遠的超大號陽春全壘打，是他本季第27轟，打破大都會傳奇球星「草莓先生」史卓貝瑞（Darryl Strawberry）1983年締造菜鳥單季26轟的隊史紀錄。

阿隆索22日敲出他本季第26號全壘打，改寫洛杉磯道奇強棒貝林格（Cody Bellinger）2017年仍是菜鳥時，寫下的明星賽前25發全壘打紀錄，這項紀錄在阿隆索今天開轟後，持續往上堆高。

曾於1998年揮出單季70轟的強打「大麥克」麥奎爾（Mark McGwire），在1987年的菜鳥球季披上奧克蘭運動家戰袍，創下菜鳥在明星賽前揮出33支全壘打的聯盟最佳紀錄，阿隆索今天距離這項紀錄又更近了一步。

阿隆索也追平金曼（Dave Kingman）在1976年締造明星賽前最多全壘打的大都會隊史紀錄。（譯者：李晉緯/核稿：劉文瑜）1080624