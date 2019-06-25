NBA年度MVP 公鹿字母哥安特托昆博獲獎[影]

密爾瓦基公鹿的安特托昆博（前）24日獲NBA年度最有價值球員（MVP）。（圖取自facebook.com/milwaukeebucks）

（中央社洛杉磯24日綜合外電報導）美國職籃NBA年度頒獎典禮今天在加州聖塔蒙尼加（Santa Monica）舉行，密爾瓦基公鹿「字母哥」安特托昆博獲頒年度最有價值球員（MVP）、最佳新秀是達拉斯獨行俠隊唐西奇。

法新社報導，24歲、來自希臘的安特托昆博（Giannis Antetokounmpo）擊敗同樣入圍MVP候選人的奧克拉荷馬雷霆隊喬治（Paul George）及休士頓火箭的哈登（James Harden）。

安特托昆博致詞時感性地說：「我想要謝謝我的球隊和隊友。能拿到60勝，並非一個人的功勞而已。每當我走進更衣室，看到隊友們蓄勢待發的模樣，就知道他們已準備好和我一起上戰場了。」

繼羅斯（Derrick Rose）2011年成為史上最年輕的聯盟MVP得主後，安特托昆博也晉身為年輕MVP之一。

安特托昆博本季72場出賽，繳出平均27.7分、12.5籃板、5.9助攻，3項數據都是生涯新高，率領密爾瓦基公鹿在例行賽拿下全聯盟最佳的60勝22敗成績，並在季後賽打到東區冠軍賽，才敗給今年總冠軍多倫多暴龍。

2018年選秀探花、後被交易至達拉斯獨行俠的唐西奇（Luka Doncic）則不負眾望拿下年度最佳新秀獎。

路透社報導，唐西奇拿下100票中的98票，剩下2票由亞特蘭大老鷹的楊恩（Trae Young）獲得；另一入圍年度最佳新秀的是鳳凰城太陽中鋒艾頓（DeAndre Ayton）。

20歲的前鋒唐西奇在獨行俠看板球星諾威茨基（Dirk Nowitzki）生涯最後一季的「後德佬時代」受到重用，平均每場比賽能有32.2分鐘上場時間，繳出場均21.2分、7.8籃板、6助攻。

本季出賽72場的唐西奇成為獨行俠隊史第2位獲此殊榮的球員；前一位得獎者是基德（Jason Kidd），在1994-95球季與希爾（Grant Hill）一同獲得該獎項。

猶他爵士的戈柏特（Rudy Gobert）獲頒年度最佳防守球員，年度最佳教練是密爾瓦基公鹿的巴登霍澤（Mike Budenholzer）。多倫多暴龍西雅坎（Pascal Siakam）獲年度最佳進步獎，獲得年度最佳第6人的是杉磯快艇的威廉斯（Lou Williams）。（譯者：王品軒、李晉緯/核稿：陳亦偉）1080625