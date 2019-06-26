桃猿休息室拋彩帶 洪總：5月初橫掃兄弟是關鍵

（中央社記者楊啟芳台南26日電）Lamigo桃猿昨天罕見在台南休息室拋出上半季冠軍彩帶，不過現場氣氛也相當熱絡；總教練洪一中表示，5月初把李茲調到牛棚，橫掃兄弟的系列賽，是能順利封王的關鍵。

由於桃猿在台南棒球場拿下勝利後，另一地悍將對兄弟的比賽還在延長賽，因此桃猿都在休息室看電視等待，不論是球員還是教練都顯得相當緊張，即使在休息室也手握藍色彩帶，直到確定悍將不會贏，奪上半季冠軍後，休息室內及觀眾席同時拋下彩帶。

隨後桃猿全體隊職員也到場上與球迷致意，即使沒有麥克風洪一中也和球迷喊話說：「現在時間已經晚了，會再找時間跟大家說謝謝，下半季主場見！」洪一中甚至趣味地跳起應援舞，開玩笑說：「阿誠（啦啦隊長）跳的我也會。」

談到上半季能封王的關鍵，洪一中表示，5月3日至5日系列戰被兄弟橫掃，勝差一度來到4.5場，洪一中說：「那時候我跟教練團講，假如再被橫掃，可能要準備下半季了。」因此5月10日至12日對兄弟的三連戰，李茲被調去當終結者，順利橫掃對方，「那三場球對我們來講很重要。」

昨天比賽桃猿1至9棒僅柏納帝那打擊率沒有3成，但也是不差的2成87，打線相當兇猛。不過洪一中坦言，其實季初攻擊並不順暢，一度陳俊秀、廖健富都遇到低潮，「我和打擊教練一直在思考怎麼幫助選手，有陣子也是很苦惱，這也是找洋砲柏納帝那來的因素。」

洪一中說明，在找不到好洋投的情況下，只能用攻擊彌補投手不足，「因為投手和打者不一樣，不好的投手來是會敗，打擊打不好還不一定，不要為了找投手，也不管他能不能用，結果看來是還不錯。」（編輯：陳政一）1080626