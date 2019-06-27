陳偉殷投1局挨3分砲 林子偉3A復出敲安

（中央社記者楊啟芳台北27日綜合報導）馬林魚對國民隊的比賽，台灣旅美投手陳偉殷於第6局一、二壘有人時登板中繼，被轟出3分砲，共投1局失1分；紅襪3A林子偉傷後重啟復健賽，對大都會3A敲出1支安打。

馬林魚先發投手加倫（Zac Gallen）前5局都沒有失分，不過第6局遇到危機，連續被敲3支一壘安打，掉1分形成1比1平手，接著被換下場。

在一、二壘有人的狀況下，馬林魚換上陳偉殷登板投球，先送出一次三振，不過被亞當斯（Matt Adams）轟出3分全壘打，其中1分記在陳偉殷身上，之後投觸身球，不過用三振及滾地球解決這個半局，國民取得4比1領先。

9局上國民再攻下3分，下個半局馬林魚則反攻4分，終場國民仍以7比5奪勝。總計陳偉殷投1局，被敲出1支安打，也是支全壘打，失1分，送出2次三振，賽後防禦率7.11。

之前因右肩受傷暫停復健賽的林子偉，昨天重新投入復健賽，不過因雨沒有打成，今天紅襪3A對大都會3A的比賽，林子偉先發打第2棒，擔任二壘手。

首打席林子偉就敲出右半邊安打，第3局吞下三振，第6局擊出左外野飛球出局，下個半局就退場休息，總計3打數敲1支安打，目前在3A打擊率2成98，終場紅襪3A以3比6不敵大都會3A。（編輯：張雅淨）1080627