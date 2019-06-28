彰化馬拉松嘉年華10月開跑 王惠美請大家來跑步

（中央社記者劉冠廷台北28日電）彰化縣長王惠美今天北上立法院推廣彰化馬拉松嘉年華活動，王惠美表示，10月至12月期間，彰化共要舉辦7場馬拉松賽事，歡迎國內外朋友一起來彰化跑步，體驗彰化的人文風光。

王惠美自上任後為了逐步實現「美好彰化、希望城市」的願景，除了加速建構完整運輸路網，也重視健康生活、運動經濟，打造彰化縣為健康長壽縣。過去曾擔任過立法委員的王惠美，上午也特別回到「娘家」立法院，舉辦「2019彰化縣政府馬拉松嘉年華」啟動記者會，大力宣傳這項活動。

王惠美致詞表示，回到娘家的感覺非常好，彰化要打造成為運動縣，變成健康長壽縣，近年致力於運動的推廣，10月至12月安排7場各具特色的路跑活動，包括熱門「田中馬拉松」、極具古都人文風味的「鹿港馬拉松」等；預估將吸引約4萬名的選手參加，帶動彰化運動經濟新台幣1.2億元的產值。

王惠美也提到，為了讓鄉親能夠共襄盛舉，這次活動也安排了啦啦隊比賽，讓民眾可以上網進行票選，選出最佳人氣、服裝等獎項，參加票選活動的民眾，都有機會抽中跑步機等各式禮品。

王惠美說，來參加這次的馬拉松活動，不僅能夠吃到彰化當地的特色美食，也可以欣賞到彰化的人文古蹟；在參加路跑之餘，彰化有豐富的人文風情與特色景點，縣政府會幫大家安排在地的輕旅行，歡迎全國鄉親共襄盛舉。

這次記者會，來自彰化選區的4位立委，包括民進黨立委陳素月、黃秀芳、洪宗熠、國民黨立委柯呈枋等人與會外，多位王惠美過去在立法院的同事，包括國民黨立法院黨團總召曾銘宗、書記長吳志揚、立委費鴻泰、廖國棟、李彥秀等人，也到場力挺。

曾銘宗在致詞時說，王惠美在彰化縣舉辦的活動以及施政的經費，國民黨一定全力支持，感謝王惠美規劃如此美好的馬拉松活動，相信能夠跑出經濟、幸福與健康，呼籲全國民眾一起參加。（編輯：林沂鋒）1080628