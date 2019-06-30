婕斯盃羽球對抗賽 中華隊不敵馬來西亞居次

（中央社記者龍柏安台北30日電）頭點男雙李洋、王齊麟以直落二吞敗，接下來許仁豪苦撐3局也落敗，台灣在2019婕斯盃全明星羽球對抗賽無緣衛冕冠軍，名列亞軍，馬來西亞則首度拿下冠軍。

婕斯盃羽球對抗賽採取2點決勝，若男雙與男單各拿1勝1負，就得上演第3點雙打11分制的「加賽」。

李洋與王齊麟今天先以17比21、19比21，不敵馬來西亞男雙組合吳蔚昇與陳蔚強的「雙蔚配」，接下來的「許胖」許仁豪則被寄予能夠延長戰線，在滿場地主加油聲中，前2局他以12比21、21比14，和馬來西亞男單好手劉國倫打平。

可惜最後決勝局，許仁豪沒能演出大逆轉，仍以16比21棄守，也讓台灣在婕斯盃以0比2不敵馬來西亞，繼2017年後，再次以亞軍做收。

依照婕斯盃的大會規則，奪冠的馬來西亞將可領到2.1萬美元（約新台幣65.8萬元）的高額冠軍獎金，而亞軍台灣則有1.2萬美元（約新台幣37.6萬元）獎金，季軍丹麥獎金為7500美元（約新台幣23.4萬元），南韓則敬陪末座。

許仁豪今年2月受聘清華大學教師，除了授課之外，每週只剩2天可以自主訓練，雖然沒完全退役，不過他坦言：「比賽的強度讓我有點吃不消，昨天比賽打完，身體還在全身痠痛。」

雖然身體沒在最佳狀態，不過許仁豪強調，難得有機會可以在自家球迷面前，和這些各國好手過招，仍讓他覺得很過癮，也希望將來還有機會可以出席這項賽事。（編輯：張芷瑄）1080630