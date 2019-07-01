4年61億延長合約 拓荒者續擁里拉德

（中央社波特蘭30日綜合外電報導）體育新聞網站運動員（The Athletic）報導指出，明星後衛里拉德（Damian Lillard）同意波特蘭拓荒者提供的4年1.96億美元（約新台幣61.4億元），將以超級頂薪延長合約。

28歲的里拉德2015年7月與拓荒者簽下的5年1.4億美元合約還剩下兩年，拓荒者這份延長合約，將讓他們保有里拉德，直到2024-25年球季。

本季打了80場比賽，過去4度入選明星賽的里拉德，除可攻下平均25.8分外，還有生涯新高的6.9助攻和4.6籃板，拓荒者在他率領下一路殺進西區冠軍賽，才不敵金州勇士失去爭冠機會，他今年獲選年度第2隊。

里拉德今年還砍進237個三分球，打破自己保持的隊史紀錄，入選年度第2隊也讓他得以獲得超級頂薪合約。

2012年選秀會，里拉德以第6順位被選中，2012-13球季獲選新人王，生涯至今為拓荒者打了549場比賽都是先發，平均可獲23.5分、6.3助攻、4.2籃板。

里拉德生涯在拓荒者已累積得了1萬2909分，是隊史第2高，僅落後名人堂球星崔斯勒（Clyde Drexler）的1萬8040分。（譯者：李晉緯/核稿：張曉雯）1080701