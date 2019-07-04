小馬青棒亞太區 中華隊擊退韓國進軍世界賽

小馬聯盟亞太區青棒資格賽持續在日本宮崎舉行，日前因雨打到3局、由中華隊對韓國隊的保留比賽，4日繼續進行，最終中華隊以6比2奪冠，取得亞太區代表權，將前進世界賽。（中華棒協提供）中央社記者楊啟芳傳真 108年7月4日

（中央社記者楊啟芳台北4日綜合報導）在日本宮崎舉行的小馬聯盟亞太區青棒資格賽，前幾天因雨進行至3局、由中華隊對韓國的保留比賽，今天繼續進行，最終中華隊以6比2擊退韓國奪冠，前進世界賽。

中華青棒隊此次由平鎮高中棒球隊取得代表權，由於近幾天宮崎雨勢不斷賽程大亂，首場中華隊與韓國隊進行至3局結束保留比賽，一直到今天稍早才與日本打第2場比賽，靠著李晨薰主投6局僅失1分好表現，以4比1擊退日本。

2日與韓國的保留比賽，由本屆季中選秀Lamigo桃猿第2指名李承禎先發，總計投3局被敲3支安打，投出2次三振，失掉1分責失。中華隊前2局沒能拿下分數，3局靠著接連安打搶分，選秀狀元劉基鴻補上3分砲，單局攻下5分，反倒以5比1取得領先。

台灣時間今天傍晚5時，比賽重新進行，從4局上開始打。5局下中華隊的宋晟睿靠著失誤上壘後，靠著盜壘及推進到三壘，李孟哲再敲出安打，送回1分；雖然6局上韓國攻下1分，不過最終中華隊還是以6比2擊退韓國。

李承禎今天也接續投這場保留比賽，整場比賽主投5局被敲出5支安打，送出4次三振，失1分。接替的投手陳柏均投1局，被敲1支安打，送出2次三振，失1分；最後一任徐若熙投1局無失分，送出2次三振。

大會因下雨更改賽制，中華青棒代表隊以2戰全勝戰績，順利取得亞太區冠軍，將於8月1日至6日赴美國德州拉雷多參加2019世界青棒錦標賽。（編輯：唐聲揚）1080704