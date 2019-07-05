為獲2016奧運主辦權 里約州長承認買票

（中央社里約熱內盧4日綜合外電報導）里約熱內盧前州長卡布拉爾今天在法庭作證時表示，他支付200萬美金（約新台幣6270萬元）買票，確保巴西濱海城市里約能獲選為2016年奧運主辦城市。

里約前州長卡布拉爾（Sergio Cabral）告訴法官，錢是流向前國際田徑總會（IAAF）主席狄亞克（Lamine Diack），用來賄賂以獲得9張選票。目前路透社未能立即聯絡上狄亞克或他的團隊。

卡布拉爾告訴聯邦法官，巴西奧林匹克委員會主席兼里約奧運籌委會主席努茲曼（Carlos Arthur Nuzman）介紹一名2016里約奧運的代表給狄亞克，並要求在2009年投票前支付款項，最後里約擊敗馬德里、芝加哥和東京勝出。

卡布拉爾表示，努茲曼去找他，並說：「我想告訴你有關國際田總主席狄亞克的事，他是能開放討論賄賂的人。」

巴西檢察官2017年10月起訴努茲曼，指控他支付200萬美元賄款以確保里約成為2016年奧運主辦國，目前官司還在進行。他已表示自己是無辜的，而他的律師今天再次重申他的說法。

狄亞克也被巴西檢方起訴，他當時表示自己無罪。

上月狄亞克也被法國法院起訴，他和兒子巴帕馬薩塔（Papa Massata Diack）都被控涉及一連串非法行為多年，包括收賄、洗錢在內，國際運動員與他們所屬的總會也涉案。

卡布拉爾告訴法官布雷塔斯（Marcelo Bretas），努茲曼向他保證賄賂案能夠成功，因為狄亞克過去曾做過這樣的事。

卡布拉爾問努茲曼說：「我們能獲得什麼保證？他回答，一般來說，狄亞克能賣4到6張票，我們有無法進到第2輪投票的風險。」

卡布拉爾說，狄亞克保證150萬美元可換到6票，之後又回來表示，如果多付50萬美元，就能掌握更多票。

卡布拉爾表示，他批准了那筆款項。他說：「我們做了。」

卡布拉爾這位前州長，因為連串貪腐醜聞，被判處近200年的刑期，他在證詞中提及數名頂尖運動員的名字。

卡布拉爾也提到，深處牢籠的巴西前總統魯拉（Luiz Inacio Lula da Silva）和里約前市長派希（Eduardo Paes）並未參與此案，但事後知情。

卡布拉爾在新的辯護團隊要求下揭發了此事，揭發並認罪是他們的策略，是協商減刑的一部分，目的是希望讓卡布拉爾和他也因貪污被關的妻子安塞爾莫（Adriana Ancelmo）所面臨的刑期獲得減免。（譯者：李晉緯/核稿：張曉雯）1080705