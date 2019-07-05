陽岱鋼敲安巨人奪6連勝 王柏融3打數無安打

讀賣巨人5日對橫濱DeNA的比賽，陽岱鋼4打數敲1支安打，跑回1分，巨人以8比4奪下6連勝。（圖取自twitter.com/TokyoGiants）

（中央社記者楊啟芳台北5日綜合報導）讀賣巨人今天對橫濱DeNA的比賽，陽岱鋼4打數敲1支安打，跑回1分，巨人以8比4奪下6連勝；火腿隊的王柏融則是3打數沒有安打，遭到1次觸身球。

陽岱鋼昨天擔任開路先鋒，沒有敲出安打，不過有演出美技守備，今天改打先發第7棒，擔任右外野手。

2局上橫濱的羅培茲（Jose Lopez）轟出2分全壘打，幫助球隊先馳得點。不過5局下巨人靠著若林晃弘轟2分砲，追平比數。

6局下巨人更是攻下大局，山口俊二壘安打後，龜井善行也敲安打，接著坂本勇人敲出1打點安打，下一棒丸佳浩轟出3分全壘打，取得6比2領先。7局下陽岱鋼敲安打後，龜井善行選到保送，坂本勇人接著敲出安打，帶有2分打點。

9局上橫濱的羅培茲雖然再度轟2分砲，終場巨人仍以8比4奪下6連勝。巨人先發投手山口俊主投8局，僅被敲2支安打失2分，並飆出12次三振。總計陽岱鋼今天4打數敲出1支安打，跑回1分，吞下1次三振，賽後打擊率2成89。

火腿對樂天的比賽，王柏融先發打第5棒，擔任指定打擊。4局上中田翔轟出2分全壘打，幫助火腿先馳得點；7局上渡邊諒安打後，石井一成敲三壘安打，帶有1分打點，石川亮再擊出帶有1分打點的犧牲打。

8局下樂天的茂木榮五郎敲安打後，銀次補上二壘安打，帶有1分打點，接著樂天又接連獲得3次保送，擠回1分，終場火腿以4比2奪勝。總計王柏融3打數無安打，吞下2次三振，遭到1次觸身球，賽後打擊率2成80。（編輯：張雅淨）1080705