高國輝與傷共存感觸深 休2個月重回一軍

（中央社記者謝靜雯新北7日電）中職富邦悍將隊強打高國輝近年大小傷勢不斷，感觸特別深，職業運動員通常都需要與傷共存，「但因為我喜歡這個運動，所以努力再回到場上」；高國輝休息2個月，今天回一軍。

富邦悍將隊重砲高國輝曾在2014至2016年完成全壘打王三連霸，但近年因為傷勢影響，包括腳踝、脊椎、手掌、腰等大小傷勢，影響出賽；今年目前為止一軍僅出賽14場，開季狀況不佳，5月狀況正好時側腹肌拉傷，再下二軍。

談起近幾年的傷勢，高國輝有感而發，提到職業運動員通常需要與大小傷勢共存，也有感覺每次受傷，復原的速度好像越來越慢，但因為喜歡這個運動，所以努力復健，希望可以再回到場上。

對高國輝來說，健康是現階段最重要的事，今年5月因為側腹肌拉傷下二軍，高國輝雖然想要跟球隊一起拚上半季冠軍，但他強調，側腹肌傷勢之前也有出現過，如果傷勢沒有完全好就勉強出賽，再受傷的機會很高，因此決定讓傷完全恢復，好好準備下半賽季。

高國輝6月底開始在二軍出賽，近3場二軍出賽總計10打數敲出4支安打，包括1發全壘打，他表示，二軍出賽身體已經沒有問題，昨天賽後接到通知上一軍，現在的打擊狀況跟5月相比差不多，但還是要一軍實際出賽才會知道狀況。（編輯：唐聲揚）1080707