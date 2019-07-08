明星賽人氣王15連霸 彭政閔直言不想被禁賽

中華職棒8日舉行明星賽名單公布記者會，中信兄弟「恰恰」彭政閔（圖）連續15年獲選職棒明星賽人氣王，將代表明星隊出賽，也是生涯19年最後一次與賽。中央社記者施宗暉攝 108年7月8日

（中央社記者謝靜雯台北8日電）2019年中華職棒明星對抗賽公布名單，中信兄弟隊彭政閔完成明星賽人氣王15連霸，彭政閔去年表示不再打明星賽，但礙於禁賽規定，彭政閔直言，「那7場對我和球迷都很重要」。

2019年中職明星賽今天公布名單，中信兄弟隊彭政閔以24萬3432票，完成中職明星賽人氣王15連霸；彭政閔去年表示是最後一次打明星賽，但今年球迷依然熱烈支持，再度成為人氣王。

彭政閔在記者會直言：「首先對所有球迷、球員很抱歉，去年說了最後一次打明星賽，但反悔了」，他解釋，去年底聯盟新增規定，票選入明星賽的球員如果沒有參加，例行賽將被禁賽7場，「今年是我球員生涯最後一年，還有紀錄要推進，對我和我的球迷來說，那7場比賽很重要」。

彭政閔中職生涯19年、完成人氣王15連霸，寫下難得紀錄，他說，今年是最後一次以球員身分參加明星賽，感謝球迷一直以來的支持，也希望球迷可以踴躍進場觀賽，「今年過後，希望球迷可以跟我一起支持、觀賞未來的明星賽」。

中職明星賽今年改變形式，由票選出的中職明星隊與遴選出的明星賽中華隊打2場對抗賽，彭政閔過去也是中華隊常客，彭政閔表示，相信這次比賽會很不同，明星隊的球員也會非常盡力，幫忙中華隊調整到最好。

彭政閔表示，看到中華隊雛形，對於年底的世界12強棒球賽很有信心，「我們的打擊實力近年一直進步，相信只要投手陣容完整，我對他們有信心，可以拿下奧運門票」。（編輯：翁翠萍）1080708