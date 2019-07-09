陳柏凱李婕瑜 世大運品勢混雙奪銀

（中央社記者龍柏安台北9日電）中華世大運跆拳道品勢代表隊，今天在2019拿坡里世界大學運動會品勢團體賽決賽大顯神威，男、女代表隊紛紛在團體賽包辦銀牌，這也是中華隊今天在品勢所拿下的第3面銀牌。

2019拿坡里世大運品勢台灣堪稱大豐收，除蘇佳恩在女子品勢個人賽率先奪銀，今天稍早男、女團體賽也紛紛添得銀牌，加上陳柏凱與李婕瑜混雙再摘1銀，2天比賽下來，累積已斬獲4銀。

世大運品勢在預賽與準決賽得打兩套公認品勢，相加後取平均做為最終成績，進入決賽後，則由自由品勢抽換一套公認品勢，同樣是取平均值依分數高低排列。

團體賽結束後，陳柏凱與李婕瑜休息片刻，混雙再次披掛上陣，所幸密集出賽沒影響到兩人表現，台灣組合先在公認品勢拿下高水準的7.88分。

接下來的自由品勢，陳柏凱全場騰飛跳躍的高難度動作，讓全場觀眾血脈噴張，現場甚至爆出高分貝歡呼聲，替兩人的好表現背書，最後兩人在自由品勢拿下7.02分，兩項成績加總平均後，以7.45分暫居第1。

可惜壓軸登場的南韓隊，靠著滴水不漏的完美搭配，加上雙人空翻美技此起彼落，最後以總分7.630分，技壓台灣奪金。

今天比賽結束後，品勢項目也告一段落，接下來對打賽程即將展開，中華隊陣中包括里約奧運國手劉威廷，以及去年亞運金牌女將蘇柏亞等人，仍有機會替中華隊再添獎牌。（編輯：張佑之）1080709