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台灣盃全國帆船賽 澎湖觀音亭海域舉行

最新更新：2019/07/12 16:01
108年台灣盃全國帆船錦標賽11日起至14日在澎湖觀音亭海域登場，12日上午舉行開幕典禮，中華民國帆船協會理事長陳雙全（左2）等人出席為賽事揭幕。中央社 108年7月12日
108年台灣盃全國帆船錦標賽11日起至14日在澎湖觀音亭海域登場，12日上午舉行開幕典禮，中華民國帆船協會理事長陳雙全（左2）等人出席為賽事揭幕。中央社 108年7月12日

（中央社澎湖縣12日電）2019台灣盃全國帆船賽今天在馬公觀音亭海域一連展開3天，為年底全國運動會暖身，連香港也組隊跨海前來參賽，競爭激烈。

由中華民國帆船協會與澎湖縣政府共同舉辦的台灣盃全國帆船賽，共區分有雷射型、歡樂型、風浪板T293型、RS：one和開放型等公開和男、女子組進行，共計有台北、桃園、台中、宜蘭、台南、屏東、高雄、花蓮和澎湖等縣市120多位男女選手，今天起進行3天9航次的賽事。

澎湖縣政府參議張武福在開幕表示，澎湖觀音亭海域是世界公認三大風浪板海域之一，歡迎國內外的選手來到澎湖同場競技，先前舉辦有海峽盃、澎島帆船週繞島與繞標賽，今年11月還有奧運會前賽，國內外選手將齊聚參賽爭取奧運積分賽資格。

請辭獲准的教育處長謝國村在最後一天還出席帆船賽事，為所有參賽選手加油，並指出澎湖的奧運選手張浩與新秀許智凱等2名選手，將是今年全國運動會風浪板賽的看板人物。

台灣盃全國帆船賽今天由縣府參議張武福、中華民國帆船協會理事長陳雙全、教育處長謝國村、科長周淑貞與澎湖帆船協會理事長許國政等人共同為賽事鳴笛，各型帆船迎風競速，觀音亭海域帆影幢幢，更加美麗。（編輯：陳俊碩）1080712

108年台灣盃全國帆船錦標賽11日起至14日在澎湖觀音亭海域登場，12日展開各船型繞標賽賽程，各家好手海上競技，力拚佳績。中央社　108年7月12日
108年台灣盃全國帆船錦標賽11日起至14日在澎湖觀音亭海域登場，12日展開各船型繞標賽賽程，各家好手海上競技，力拚佳績。中央社　108年7月12日
澎湖縣政府及中華民國帆船協會主辦「108年台灣盃全國帆船錦標賽」，12日在澎湖觀音亭海域進行各船型繞標賽賽程，參賽選手各展本領。中央社　108年7月12日
澎湖縣政府及中華民國帆船協會主辦「108年台灣盃全國帆船錦標賽」，12日在澎湖觀音亭海域進行各船型繞標賽賽程，參賽選手各展本領。中央社　108年7月12日
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