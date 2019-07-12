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威風連拿11局 曾俊欣闖世大運網球男單決賽

最新更新：2019/07/12 23:28

（中央社記者龍柏安台北12日電）台灣「夜市球王」曾俊欣，今天在2019拿坡里世界大學運動會網球男單4強，一口氣連拿11局，以6比0、6比1痛宰俄羅斯的賈赫夫，輕鬆挺進壓軸金牌戰。

業餘時期曾榮膺青少年世界球王的曾俊欣，是台灣網壇備受期待的未來之星，今天在世大運網球男單4強賽，他全場僅用59分鐘，就以直落二輕鬆橫掃對手，也是繼上屆台北世大運後，連兩屆世大運中華隊都打進男單金牌戰。

中華網球代表隊在歷年世大運，僅有盧彥勳（2003）與莊吉生（2017）曾在男單項目中拿下金牌，曾俊欣則有機會成為隊史第3個，在世大運男單項目摘金的選手。

曾俊欣今天面對俄羅斯的賈赫夫（Ivan Gakhov），展現強大宰制力，首盤完全不給對手任何機會，一口氣連拿6局，將對手剃光頭，以6比0先馳得點。

得理不饒的曾俊欣，次盤也沒慢下腳步，他再次拉出5比0攻勢，加上首盤連拿6局在內，兩盤合計連拿11局。

一路挨打的賈赫夫，直到次盤第6局才首度保住發球局，勉強破蛋，接下來曾俊欣強勢收尾，以6比1淘汰對手，豪邁晉級決賽。1080712

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