溫網女單哈勒普奪冠 小威追平紀錄得再等等[影]

（中央社倫敦13日綜合外電報導）來自羅馬尼亞的第7種子哈勒普今天以6比2、6比2直落二的壓倒性優勢擊敗美國名將小威廉絲，奪下溫布頓網球錦標賽女單冠軍，小威想要追平大滿貫賽摘冠歷史紀錄還差一步。

哈勒普（Simona Halep）不但繼2018年法國公開賽後，個人生涯第2次在大滿貫賽封后，也成為首位在溫網單打項目稱霸的羅馬尼亞球員。

這場對決哈勒普一開賽就氣勢如虹，首盤連破小威廉絲（Serena Williams）兩個發球局，馬上取得4比0絕對上風。小威接下來扳回兩局，其中包括一次回破對手發球局，但仍以2比6輸掉第一盤。

第2盤之初小威表現應有的水準，前4局她和哈勒普都保住自己的發球局，不過哈勒普第5局率先破發，第6局再保發，自此大勢底定，哈勒普以6比2再下一城，全場只花56分鐘就捧回金盃。

小威生涯曾7度在溫網女單摘冠，包括2002、2003、2009、2010、2012、2015、2016年。上一次她在大滿貫賽摘冠是在2017年初的澳洲公開賽。

37歲的小威是網球進入職業化年代以來，挑戰大滿貫賽冠軍盃最年長的女子球員，今天無緣封后後，生涯累積的23座大滿貫賽單打金盃仍差澳洲傳奇女將寇特（Margaret Court）1座，今年只剩下美國公開賽有機會追平紀錄。

哈勒普賽後表示：「我從沒打得這麼好過。當我10歲時，我媽說，如果我想在網球界有一番作為，就必須打進溫布頓決賽。」

「這項賽事開打時我就說過，我的動力之一是贏球並成為溫網俱樂部的終身成員。」

小威在今天之前與哈勒普對壘過10次，以9勝1負享有優勢，不過小威表示：「她打瘋了。我有點不知所措。當一名球員打到那種境界時，妳只能脫帽向她致敬。」（譯者：徐崇哲）1080713