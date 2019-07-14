江少慶投2.2局挨轟掉5分 張育成連6場安打

（中央社記者楊啟芳台北14日綜合報導）印地安人3A的江少慶今天擔任先發投手，不過在第3局遇到亂流，含一支2分砲在內失5分，僅投2.2局；同場張育成則是5打數敲2支安打，連6場有安打出現。

印地安人3A對海盜3A的比賽，江少慶擔任先發投手，第1局連飆2次三振後投出保送，不過最後再度投出三振；第2局雖然被敲二壘安打，不過也送出3次三振，沒有失分。

第3局江少慶遇到亂流，被敲一壘安打後，先送出1次三振，接著投保送、再接連被敲2支二壘安打，掉3分，之後又被雷耶斯（Pablo Reyes）轟2分全壘打，隨後就被換下場，不過接替的投手沒有繼續掉分。

同場張育成先發打第2棒，擔任二壘手，第1局擊出雙殺打，第3局擊出左外野飛球出局；第5局在一、二壘有人時，敲出一壘安打，帶有1分打點，且是球隊第1分，之後隊友獲保送，又連出現2支安打，追到5比9落後4分。

第6局張育成吞下三振，第9局敲出左半邊安打，並利用左外野手失誤進占二壘，不過最終印地安人3A仍以5比17落敗。總計張育成5打數敲2支安打，連6場有安打，包辦1打點、1得分，不過有一次守備失誤，目前打擊率2成63。

江少慶則是投2.2局，被敲出5支安打，包含一發全壘打，投出2次保送、7次三振，失5分吞下敗投，本季目前出賽17場，拿下6勝6敗，防禦率5.24。

另外，紅襪3A的林子偉今天先發打第2棒，擔任游擊手，3打數沒有敲出安打，吞下2次三振，不過也選到2次保送，於9局下跑回追平分，進入延長賽，最後紅襪3A在第10局以7比5擊退藍鳥3A。（編輯：管中維）1080714