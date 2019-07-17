世大運創佳績 蘇貞昌勉勵選手再拚奧運獎牌

行政院長蘇貞昌（左7）17日在台北出席2019年第30屆拿坡里世界大學運動會代表團返國感恩餐宴，與獲得金牌的選手合影。中央社記者張皓安攝 108年7月17日

（中央社記者黃巧雯台北17日電）中華隊這次在2019拿坡里世大運表現亮眼，行政院長蘇貞昌今天出席世大運返台感恩餐會，勉勵選手繼續拚2020東京奧運，再為台灣多添幾面獎牌。

中華隊這次在2019年拿坡里世界大學運動會拿下9金、13銀、10銅，在118個參賽國中排名第7，寫下參加境外世大運的最佳成績。

蘇貞昌致詞時表示，由於選手的天賦和努力，在世大運爭取到亮麗成績，也讓台灣人在全世界體壇揚眉吐氣，他勉勵選手繼續努力，在2020東京奧運為台灣多添幾面獎牌。

為讓選手在為國家爭取榮譽時能無後顧之憂，蘇貞昌也提到，已請相關單位提供選手後勤支援，並編列預算，提供客製化服務，從教練到按摩師，希望能在明年奧運爭取好成績。

此外，政府還訂定優秀選手轉任專任教練辦法，蘇貞昌表示，除了希望選手在結束選手生涯後能為國家繼續培養後繼人才外，也希望選手不會有任何生涯顧慮，安心爭取好成績。（編輯：張芷瑄）1080717